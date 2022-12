"La médecine de ville craque", alerte Alikada Moktaria, porte-parole de "Médecins pour demain" en AURA

Les médecins généralistes n'en peuvent plus. C'est le message qu'ils tentent de faire passer cette semaine avec une grève "dure et illimitée" selon les mots de "Médecins pour demain". Ce collectif est à l'initiative du mouvement né sur Facebook et qui réunit plus de 15 000 personnes. Les professionnels sont appelés à garder les portes de leurs cabinets fermés du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier. Une grève suivi à 50 % en Isère et à 60 % dans la région Auvergne Rhône-Alpes selon le collectif.

Alikada Moktaria est médecin depuis 16 ans dans un cabinet de Vaulx-en-Velin dans Rhône. Elle est aussi porte-parole du mouvement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'est confiée à France Bleu Isère sur les revendications et les conditions d'exercice de sa profession.

France Bleu Isère : Quelles sont les raisons principales de votre grève ?

Alikada Moktaria : La médecine de ville craque car nous ne sommes pas assez et que des médecins partent à la retraite sans qu'ils soient remplacés. Dans mon secteur en 2022, ils sont sept à être partis. Nous travaillons du lundi 8 heures au samedi midi et même en travaillant douze heures par jour, nous n'arrivons pas à voir tout le monde. Sauf que ça donne un résultat catastrophique avec des gens qui pleurent dans des salles d'attente et des personnes à domicile qui attendent un ou deux jours de trop pour une consultation. C'est une population qui est en souffrance. Mais nous sommes abandonnés face à eux et on nous dit de nous débrouiller. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne faisons pas grève, ce sont les pouvoirs publics qui nous forcent à faire grève. Si on ne le fait pas, c'est non-assistance à personne en danger et c'est nous qui sommes responsables.

L'une des solutions selon le collectif serait une hausse du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. En quoi cela vous aiderait ?

Tout d'abord, je tiens à préciser, que cette revalorisation n'est pas pour nous mais pour mieux accueillir nos patients. Actuellement nous n'avons plus les moyens de louer de bons locaux, d'employer des secrétaires et des assistantes médicales ou d'investir dans du bon matériel. Le problème c'est que ça se répercute directement sur les patients. Nous voulons donc aussi une rémunération à l'acte pour plus de transparence auprès de nos patients. J'adore mon métier, j'adore mes patients mais je me demande tous les jours jusqu'à quand je pourrais continuer dans ces conditions. Cette augmentation pourrait aussi donner envie aux jeunes médecins de venir s'installer dans des cabinets de médecine généraliste.