La médecine doit être une priorité pour le gouvernement selon le secrétaire général l'Ordre des médecins de la Loire

Yves Partrat est maire de La Fouillouse et médecin généraliste.

La Fouillouse, France

Crise dans les services d'urgence des hôpitaux et manque de médecins de ville ou de campagne dans certains secteurs... Yves Partrat estime que tout est lié. Le maire de La Fouillouse, qui est aussi médecin généraliste et secrétaire général du Conseil de l'Ordre des médecins dans la Loire, affirme que la France "a un problème de santé publique" aujourd'hui, celui de la pénurie de médecins, à cause du numerus clausus dans les facultés de médecine, explique-t-il. Ce principe de limiter le nombre d'étudiants admis en 2e année de médecin, doit être supprimé en 2020.

Trouver un intermédiaire dans les 10 à 15 ans qui viennent

"De toute façon pour rectifier le nombre de médecins on en a pour 15 à 20 ans, alors d'ici là, tout est bon à prendre", poursuit Yves Partrat, en réagissant aux annonces faites lundi par le ministre de la Santé pour tenter de régler la crise des urgences dans les hôpitaux. Former des "superinfirmiers", ou permettre au SAMU d'envoyer des patients directement chez un médecin de ville ou en maison de santé plutôt qu'aux urgences; les propositions de la ministre sont intéressantes selon Yves Partrat. Même si cela ne règle pas selon lui le fonds du problème : le manque de moyens consacrés à la médecine en France.

à lire aussi Les urgentistes stéphanois accueillent avec scepticisme les annonces d'Agnès Buzyn

"Depuis le début on tourne en rond, mais ce n'est qu'un problème financier", affirme Yves Partrat. "Je pense qu'il faut que la médecine devienne une priorité pour le président de la République, et je crois qu'il faut augmenter le nombre de personnes qui travaille dans les services d'urgence, et pas reporter sur une médecine de ville qui est déjà saturée, il faut trouver un intermédiaire, pendant les 10, 15 ans qui viennent", poursuit le généraliste.