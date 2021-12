La médecine générale à distance devient accessible à Pont-de-Beauvoisin en Isère

Consulter un médecin généraliste rapidement relève de plus en plus du casse-tête. Pour essayer d'apporter une solution à cette difficulté, une borne de téléconsultation médicale vient d'être installée dans la maison France Services de Pont-de-Beauvoisin dans le nord de l'Isère.

S'auto-ausculter guidé par un médecin à distance

Il s'agit d'une expérimentation d'un an financée par la banque des territoires. 20 bornes de ce type sont déployées en France, celle de Pont-de-Beauvoisin est la seule en Isère. "On ne veut pas remplacer les médecins généralistes, mais on a besoin d'être soignés quand on a des maux du jour au lendemain" explique Magali Guillot, la présidente de la communauté de commune des Vals du Dauphiné, qui gère cette maison France Service. "Cette borne de téléconsultation permet d'avoir accès au soin avec un médecin qui répond, rédige une ordonnance. Le patient peut partir avec son traitement ou être orienté si les risques de santé sont plus importants."

La borne est équipée de six outils, dont un thermomètre, un tensiomètre et un stéthoscope qui seront manipulés par le patient, guidé par le médecin en vidéo. Si besoin, un agent de la maison France Services peut aider le patient à enregistrer sa carte vitale et à se connecter au service Médadom, qui a mis au point cette borne et qui assure la mise en relation avec les médecins qui se trouvent dans des centres de santé partenaires. "Ces données sont vraiment confidentielles comme quand elle va chez le médecin, personne n'aura accès à ces données" veut rassurer Magali Guillot. Une fois installé, le patient est seul dans la salle où est installée la borne médicale.

C'est mieux que rien du tout

Reste qu'il manque quand même l'examen clinique au toucher, et cela peut-être une barrière pour Bégonia Sanchez, présidente de l'ordre des infirmiers pour l'Ain et l'Isère. "C'est mieux que rien du tout" concède-t-elle, "mais je pense qu'il faudra du temps de part et d'autre, même si certains patients et certains médecins ou professionnels de santé sont déjà au fait de ces techniques, on a besoin d'avoir le contact avec le patient. Cela ne remplace pas la clinique, le toucher."

Cette borne permet de voir un médecin en dix minutes maximum garantit Médadom et de repartir si besoin avec une ordonnance ou un arrêt de travail. Pour l'instant pour éviter qu'il y ait trop de monde en salle d'attente, il faut prendre rendez-vous auprès de la maison France Services de Pont-de-Beauvoisin.

Si l'expérimentation est concluante, la communauté de commune envisage de déployer d'autres bornes sur son territoire, chacun d'entre elles lui coûterait 215€ par mois.