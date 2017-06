La "médicamentation" de la société au cœur d'un colloque grand public à Toulouse Purpan

Professionnels de santé, patients, parents, enseignants : on est tous concernés par l'utilisation du médicament à bon escient. À Toulouse, l'association Mieux Prescrire organise pendant deux jours de ateliers de réflexion ouverts à tous autour de la médicamentation de la société.

Les Français ne sont plus depuis quelques années les champions toutes catégories de la consommation de médicaments, ils sont précisément cinquièmes au classement des pays qui consomment le plus de médicaments prescrits, derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne. Mais la question de la place du médicament de nos sociétés est bien prégnante. À Toulouse, l'association Mieux Prescrire, composée de professionnels de santé indépendants des lobbys pharmaceutiques et des organismes liés aux systèmes de soins (Agence du Médicament par exemple), organise ce vendredi 23 et samedi 24 juin, deux jours d'atelier dans les locaux de la Faculté de Médecine de Toulouse Purpan, avec l'intervention de nombreux spécialistes toulousains. C'est ouvert à tous.

Le Dr Agnès Sommet, pharmacologue médicale au CHU et maître de conférence à la faculté de médecine de Toulouse. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le Docteur Agnès Sommet, pharmacologue médical au CHU de Toulouse et maître de conférences à la faculté de médecine était l'invitée de France Bleu Toulouse ce vendredi 23 juin. Entretien.

Bénédicte Dupont : Votre réflexion tourne autour de la médicamentation de la société, une forme de culture du médicament, un peu pour tout et n'importe quoi. Et ce depuis l'enfance...

Dr Agnès Sommet : "Oui, le médicament a une place non négligeable dans nos vies, et dès l'enfance, en tant que parent on donne facilement des médicaments à nos enfants pour des troubles plus ou moins importants et qui ne le nécessiteraient pas forcément. Cela peut être à titre préventif ou prendre en charge des choses qui ne sont pas des pathologies comme l'hyperactivité. Il y a beaucoup de prescririons de rithaline pour ces enfants là qui ont un peu de mal à se concentrer à l'école, comme beaucoup d'enfants, ce qui n'est pas une pathologie loin de là.

Et cela se poursuit tout au long de la vie adulte ?

Oui, le recours au médicament est très facile. C'est une forme de dopage, pas au sens sportif du terme. C'est le culte de la performance, résister à la pression au travail, se sentir en forme. Vous m'avez proposé du café en arrivant, on commence par là pour être stimulé dès le matin.Cela montre bien que dans nos cultures, on est prêt à prendre des produits facilement pour se sentir mieux et plus performants.

Vous incluez les plantes aussi ? On entend souvent dire "c'est des plantes, ça ne te fera pas de mal". C'est faux ?

La phytothérapie est un médicament pour la plupart des plantes. Si une plante a un effet bénéfique, elle a aussi des effets indésirables. Il faut se méfier et en parler avec votre médecin car les plantes peuvent avoir des interactions avec les médicaments traditionnels.

Dès lors qu'un produit a un effet bénéfique, il peut aussi avoir des effets indésirables. Cela vaut aussi pour les plantes ou les médicaments qu'on achète sans ordonnance à la pharmacie.

L'automédication est-elle un problème ?

Cela peut l’être si elle n'est pas accompagnée, responsabilisée. L'automédication ne doit pas être totalement déconnectée du médecin traitant. Il faut informer les patients sur les risques d'effets indésirables des médicaments qu'ils prennent sans ordonnance.

Cela veut dire quoi ? J'ai le nez qui coule, je me sens patraque. Que dois-je faire ?

Déjà, si vous avez le nez qui coule, pas besoin d'antibiotiques ! Un simple sérum physiologique suffit pour vous laver le nez. On peut aussi en discuter avec son médecin au cours d'une consultation pour traiter les petits maux réguliers et ne pas faire n'importe quoi devant son armoire à pharmacie à la maison. Ce n'est pas parce qu'un médicament n'est pas remboursé qu'il n'a pas d'effets indésirables, même un sirop ou un pulvérisateur.

Y a t-il un problème à la base de sur-prescription médicale ?

En France, c'est vrai, nous sommes de gros prescripteurs de médicaments. C'est une culture, une formation responsable. Sur les bancs de la faculté, on apprend à diagnostiquer et à utiliser un médicament comme une recette. Il faut être critique sur le médicament et le prescrire à bon escient, en essayant de s’affranchir des pressions des lobbies pharmaceutiques et des leaders d'opinion".

