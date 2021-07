Hospitalisé au CHU de Rouen pour une forme grave de leucémie, Wassim n'avait plus vu sa mère, restée en Algérie, depuis quatre ans. Elle a finalement pu obtenir un visa pour se rendre aux côtés de son fils. Mais son mari, lui, n'a pas pu faire le voyage.

La mère de Wassim a retrouvé son fils au CHU de Rouen : "Elle est avec lui jour et nuit"

Les retrouvailles se sont faites après de longues semaines d'angoisse et de difficultés administratives. Ouarda Athmani, qui vit en Algérie, a finalement pu obtenir un visa pour se rendre au chevet de son fils Wassim, 14 ans, hospitalisé au CHU de Rouen (Seine-Maritime).

"Elle profite de ces instants auprès de lui"

"Ils ont quatre ans à rattraper", explique Hala Caron, la nièce de Ouarda, qui assure la traduction au téléphone alors que nous rencontrons la mère de Wassim au CHU : "Ils ont beaucoup pleuré les premières minutes lorsqu'ils se sont retrouvés. Depuis, elle est avec lui jour et nuit, elle profite de ces instants auprès de lui."

Ouarda n'a pas quitté l'hôpital depuis vendredi dernier et sent son fils rassuré depuis qu'elle est arrivée en France. D'abord pris en charge en Algérie, Wassim est soigné à Rouen depuis quatre ans, pour une forme grave de leucémie. Depuis que sa mère est là, "les médecins ont constaté une amélioration de l'état psychologique de Wassim, poursuit Hala. Avec une envie de nouveau de s’accrocher et de se battre contre la maladie".

Un visa de 45 jours, et ensuite ?

Le père de Wassim est, lui, resté en Algérie. Contrairement à Ouarda, qui peut officiellement rester en France jusqu'au 1er septembre, il n'a pas pu obtenir de visa pour se rendre au chevet de son fils. "Ils sont tous les jours en contact par téléphone, explique Hala, qui habite dans la métropole rouennaise. Bien évidemment que Ouarda regrette son absence auprès d'elle et de son fils, mais elle s'estime heureuse d'avoir eu, elle, la chance de faire le voyage."

Ouarda Athmani profite de ces moments auprès de son fils mais la suite des événements reste, pour le moment, incertaine. La mère de Wassim va tenter de faire une demande pour prolonger son séjour en France, ou rentrer en Algérie pour permettre à son mari de faire le voyage, les autorités consulaires ayant pour l'instant refuser de délivrer un visa aux deux parents simultanément. Wassim, lui, continue de lutter contre sa maladie : il devait bénéficier ce jeudi d'une greffe de microbiote.