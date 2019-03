La météorite tombée en Ardèche reste introuvable

Sceautres, France

La commune de Sceautres sur la façade sud du plateau du Coiron est une commune de moyenne montagne, très vallonnée. On y trouve des landes, des pierriers, des bois et des prairies. Pas facile donc de chercher un caillou de la taille d'une balle de golf.

Une partie de la commune de Sceautres © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une météorite de quatre milliards et demi d'années

L'intérêt de cette météorite, c'est son age. Avec ces quatre milliards et demi d'années, elle a été un témoin de la naissance du système solaire. Elle peut donc apporter des renseignements précieux aux scientifiques sur la nature de la matière lors de la création de notre planète. Et les météorites que l'on peut étudier sont rares. Beaucoup se disloquent lors de leur entrée dans l'atmosphère.

Une aiguille dans un botte de foin

Les scientifiques sont parvenus à délimiter un périmètre d'un kilomètre carré dans lequel est tombé la météorite. C'est extrêmement précis pour un objet venu du ciel et c'est tout de même très grand lorsque l'on cherche sur le terrain puisque ça fait dix hectares. A Sceautres, les pierres sont plutôt grises, or on sait que la météorite est noire. En tout cas noire à l'extérieur dû à son échauffement lors de sa traversée de l'atmosphère. A l'intérieur la météorite est blanche. Mais le caillou pas plus grand qu'une balle de golf restera difficile à identifier dans cet environnement.