La métropole de Nice-Côte-d'Azur assure avoir atteint les 100.000 pré-inscriptions pour une vaccination

La Métropole de Nice Côte d’Azur annonce avoir franchit le cap des 100.000 personnes inscrites sur sa plateforme de pré-inscription pour la vaccination du COVID-19. Sur ces 100.000 personnes, 66% sont des niçois. Parmi ces pré-inscriptions, 44.400 sont des personnes « cibles » âgées de plus de 75 ans qui ont eu ou auront dans les jours à venir un rendez-vous programmé. Notez qu'à ce jour 18.000 personnes appartenant à cette tranche d’âge ont reçu la première injection et près de 11.000 la seconde. A la fin du mois de mars, la totalité de ces personnes inscrites de plus de 75 ans auront bénéficié de cette couverture vaccinale promet la métropole.