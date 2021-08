La Métropole de Nice facilite la vaccination et l'extension du pass sanitaire

Le maire de Nice a réuni son comité scientifique local ce lundi 16 août. La Métropole niçoise va faciliter la vaccination des plus jeunes et accompagner les commerçants.

Le maire de Nice s'est réuni avec son comité scientifique local ce lundi 16 août. Le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes est de 580 pour 100.000 habitants. La semaine dernière 26 personnes sont décédées du covid la semaine dernière.

De nouveaux créneaux et sites de vaccination à Nice

Lors d'une conférence de presse Christian Estrosi a annoncé la création de créneaux de vaccination gratuits les mercredis après-midi au Palais des Expositions de Nice pour les collégiens, les lycéens et les apprentis d'ici la rentrée scolaire. Deux sites de vaccination seront mis en place dans les universités, un à Valrose et un autre à Carlone. Le 4 septembre, trois centres de vaccination éphémères sans rendez-vous seront déployés et destinés pour les clubs sportifs au Forum Nice Nord, au stade Vauban et au Parc des Sports Charles Ehrmann. Les personnes de plus de 80 ans visées par la troisième dose seront appelées par la métropole niçoise pour fixer leur rappel vaccinal vers la fin du mois d'août.

Une aide de 500 euros pour les commerçants

Une aide forfaitaire de 500 euros sera versée aux commerçants qui respectent l'obligation légale de contrôle du pass sanitaire et qui font face à un surcoût dû à ses vérifications. Ce soutien concernera les petits commerces de moins de quatre salariés et dont le chiffre annuel est inférieur à 250.000 euros sur l'année 2019.

Enfin la Métropole de Nice va mettre en place une carte sur laquelle sera imprimée le QR Code correspondant au certificat de vaccination des habitants pour lutter contre la fracture numérique.

La coulée verte de Nice ferme à partir de ce lundi 16 août à partir de 21 heures au lieu de 23 heures.