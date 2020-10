La Métropole de Tours pourrait se voir imposer un couvre-feu ce jeudi

Le gouvernement annonce que plusieurs départements pourraient basculer ce jeudi en alerte maximale. Sur la Métropole de Tours, les chiffres se dégradent et la menace d'un couvre-feu se précise.

La Métropole de Tours continue de se rapprocher d'un basculement en couvre-feu. D'ores-et-dejà, le porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal, annonce que plusieurs départements pourraient basculer ce jeudi en alerte maximale. L'annonce pourrait être faite jeudi à 17h lors d'un point presse du premier ministre Jean Castex, et du ministre de la santé Olivier Véran. Il faut dire que pour la Métropole de Tours, sur les trois indicateurs retenus, deux ont dépassé le seuil maximal :

Le taux d'occupation des lits en réanimation pour l'ensemble de la Région Centre est de 31,1% ce mardi 20 octobre, soit au-dessus du seuil de 30%

en réanimation pour l'ensemble de la Région Centre est de 31,1% ce mardi 20 octobre, soit au-dessus du seuil de 30% Le taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 ans est de 128 cas pour 100.000 habitants sur la Métropole mardi pour un seuil maximal de 100

En revanche, du point de vue du taux d'incidence global, on est en-dessous du seuil critique de 250 cas pour 100.000 cas pour la Métropole de Tours. Il est, selon les chiffres de l'ARS pour le mardi 20 octobre, de 237,4 contre 237,1 lundi 19 octobre (177 cas en Indre-et-Loire). A titre de comparaison, le taux d'incidence est de 143,30 pour 100.000 habitants en Région Centre.

Cette stabilité s'accompagne d'une légère baisse du taux de positivité en Indre-et-Loire : 10% mardi, contre 10,2% lundi. Il est de 9,90% pour la région.

Du point de vue des hospitalisations, 11 personnes sont en réanimation en Indre-et-Loire, et 61 pour toute la région Centre-Val de Loire. Du côté des hospitalisations conventionnelles, on en recense 34 en Indre-et-Loire et 190 pour la région.

Le Covid-19 a fait 105 victimes depuis le début de l'épidémie.