La ministre de la santé Agnès Buzyn en visite à la maternité de Bernay

Bernay, France

Chose promise, chose due : la ministre de la santé Agnès Buzyn est dans l'Eure ce lundi 18 février 2019. Emmanuel Macron avait promis une visite, lors du premier débat national, à Grand Bourgtheroulde. Une promesse qui a chamboulé le calendrier d' l'Agence Régionale de Santé.

L'ARS avait acté la fin des accouchements pour le 11 février 2019, mais après la sortie du Président de la république, impossible de fermer la maternité. Il faut attendre la visite de la ministre. Agnès Buzyn qui était déjà venue en Normandie, en octobre dernier. L'association Liberté Egalité Proximité avait d'ailleurs assigné la ministre en justice pour dénigrement, au sujet des conditions de sécurité de la maternité.

312 accouchements en 2018

Mais avant même son arrivée à Bernay, Agnès Buzyn s'est montrée très ferme : la maternité va fermer. Le nombre d'accouchements a diminué de 25% ces cinq dernières années, et la population vieillissante. L'ARS a d'autres projets pour l’hôpital de Bernay, explique sa directrice, Christine Gardel : "C'est un projet qui s'appuie sur les différentes activités de l’hôpital de Bernay : un renforcement du service des urgences, une action sur la filière gériatrique et sur l'Ehpad, et la fin des accouchements et l'ouverture d'un centre périnatal pour la prise en charge des femmes enceintes et ensuite après l'accouchement."

L'association Liberté Egalité Proximité a déposé un recours contre l'Agence Régionale de Santé pour abus de pouvoir et cherche à tout prix à défendre la maternité, même si elle a aujourd'hui peu d'espoir. Annabelle Vincent, est présidente de l'association et psychologue à la maternité depuis 10 ans : "Mme Buzyn va uniquement venir signer le certificat de décès de notre maternité, on le sait très bien."

Je la vois plus comme un médecin légiste que comme un médecin de santé publique."

"Je la vois plus comme un médecin légiste que comme un médecin de santé publique, ajoute Anabelle Vincent. Ça fait quasiment un an qu'on est mobilisé pour se battre contre cette fermeture prémédité. On a démonté tous les coups portés contre notre service mais ça ne sert à rien, _c'est le rouleau compresseur du gouvernement qui continue son oeuvre_, et qui continue à faire de la désertification médicale dans la campagne."

Mobilisation citoyenne

Après un passage à l’hôpital de Pont-Audemer, la ministre de la santé Agnès Buzyn se rend donc à la maternité de Bernay vers 11h40. Au programme : une visite et une table ronde, notamment en présence d'Hervé Morin, président de Région et du sénateur de l'Eure, Hervé Maurey. La ministre sera accueillie par une mobilisation citoyenne. Syndicats, associations, personnalités politiques et Gilets Jaunes sont annoncées.