Déols, France

La Ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn devait effectuer un déplacement sur le thème de la protection de l'enfance, avec un colloque à Déols et une visite à la maison de santé pluridisciplinaire d'Argenton sur Creuse). "Mais en raison de l'actualité liée aux crues, la Ministre effectuera un autre déplacement dans un hôpital et ne pourra venir dans l'Indre", indique son cabinet.

Le colloque maintenu à Déols

Malgré ce changement de dernière minute, le colloque prévu à Déols de 10h30 à 12h30 est maintenu. Il s'agit de la "quatrième rencontre territoriale de concertation sur la prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes", animée par Olivier Noblecourt, délégué interministériel. Après le colloque, Mr Noblecourt participera vendredi à 14h45 à une table-ronde sur le sujet à la mission locale de Châteauroux.