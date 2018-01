L'épidémie de grippe continue de progresser et concerne toutes les régions. Face à cette situation, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a demandé vendredi au CSA de lancer en urgence "une grande campagne d'information" ce week-end, "en prévention de la rentrée scolaire où l'épidémie de grippe risque de se propager dans les écoles". La rentrée scolaire aura lieu lundi partout en France.



"Je souhaitais que toutes les familles soient informées sur la nécessité de ne pas envoyer à l'école un enfant qui a potentiellement la grippe et de se laver les mains", a déclaré la ministre de la Santé.



11.500 personnes ont été admises aux urgences pour syndrome grippal la semaine dernière, une augmentation de 80 %. Ce sont les plus jeunes qui sont les plus touchés : la moitié des personnes passées aux urgences avaient moins de 15 ans et 25 % étaient des enfants de moins de 5 ans.