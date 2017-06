La ministre de la santé soutient la candidature lilloise pour accueillir l'Agence européenne du médicament

Après Londres, Lille pour accueillir l'agence européenne du médicament ? La ministre de la santé Agnès Buzin était dans le nord ce mercredi pour soutenir la candidature de la ville. Elle a lancé la "task force" qui va porter ce projet ambitieux. L'AEM doit en effet déménager suite au Brexit.

Entourée par la maire de Lille Martine Aubry, du président des Hauts-de-France Xavier Bertrand et de celui de la MEL, Damien Castelain, la toute nouvelle ministre de la santé et des solidarités est venue apporter son soutien à la candidature de Lille pour accueillir l'Agence européenne du médicament.

Si la capitale des Flandres était choisie, les 900 salariés qui travaillent actuellement à Londres viendraient donc s'installer dans le Nord. Et avec eux, leurs familles, ce qui est un des principaux critères de sélection du futur site d'accueil de l'AEM.

"Lille a la capacité d'accueillir ces familles, en matières d'éducation, de culture, d'accès aux soins avec le système français et une médecine de qualité...Cela représente tout un tas d'accompagnements que Lille peut offrir et que beaucoup de villes n'ont pas comme atouts", explique Agnès Buzyn.

Lille est en concurrence avec une vingtaine de pays européens, et avec eux, de grandes capitales comme Bruxelles, Stockholm ou encore Copenhague.

L'AEM, c'est quoi ?

C'est elle qui analyse les nouveaux médicaments, et qui évalue leur efficacité et leur toxicité. L'AEM autorise ensuite ou pas la commercialisation de ces produits pour l'ensemble des pays européens.

Son deuxième rôle, c'est la surveillance, elle est un peu "le gendarme" du médicaments européen. Parfois certains effets secondaires échappent à l’œil des chercheurs. L'un des plus gros échecs de la communauté scientifique étant le médiator, un exemple à oublier...

Si un problème est détecté, 'alerte est alors donnée aux médecins ou aux pharmacies via l'Agence française de sécurité des médicaments. L'AEM peut ensuite retirer le produit concerné du marché.

Troisième rôle enfin, la recherche et l'innovation. Son installation à Lille serait donc aussi un gros "plus" pour le développement du parc Eurasanté et ses 3000 salariés. Le pôle d'excellence nordiste est d'ailleurs l'un des principaux soutiens de la candidature lilloise.

Un calendrier serré

Après le dépôt des dossiers le 31 juillet, les 27 pays membres de l'Union Européenne voteront le 20 octobre prochain. Un système qui fonctionne un peu comme le concours de l'Eurovision.

Le déménagement est prévu pour 2019. Et à Lille, le site est déjà trouvé : l'agence sera installée entre le Zénith et le conseil régional, dans le quartier Grand Palais.