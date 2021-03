La ministre du Travail Elisabeth Borne annonce avoir été testée positive au Covid-19

La ministre du Travail Elisabeth Borne a été testée positive au Covid-19 mais continuera à exercer ses fonctions à distance, a-t-elle annoncé dimanche sur Twitter. "Testée positive à la COVID-19, je continuerai d’exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien", a-t-elle écrit.

Elisabeth Borne doit co-animer lundi avec Jean Castex et Bruno Le Maire la troisième conférence de dialogue social qui réunira en visioconférence l'exécutif avec les partenaires sociaux.

Ce n'est pas la première membre du gouvernement à être contaminée par le virus. Avant elle, Bruno Lemaire, ministre de l'Economie a été testé positif en septembre dernier et Franck Riester, alors ministre de la Culture, Brune Poirson, alors secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire et Emmanuel Wargon, également en poste en tant que secrétaire d'Etat, l'avaient été dès mars 2020. Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, l'a aussi été en décembre dernier.