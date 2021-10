La ministre en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, en visite en Côte d'or

Ce lundi c'est le lancement de la Semaine Bleue consacrée aux séniors. La ministre en charge de l'autonomie et des Solidarités est en visite à Dijon et Marsannay-la -Côte. Elle participe à une dictée intergénérationnelle et visite un appartement connecté spécialement dédié aux personnes âgées.

Aujourd'hui, en France, 85% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles, à la maison. L'âge venant, leur logement a souvent besoin de travaux d'adaptation: changer une baignoire glissante contre une cabine de douche avec des poignées adaptées, installer un monte escalier afin de ne pas rater une marche en allant se coucher le soir.

Tout ça, Brigitte Bourguignon, la ministre auprès du ministre de la santé, en charge des solidarités et de l'autonomie va le découvrir lors de sa visite d'un appartement connecté à Dijon ce lundi. "Ces appartements sont des lieux sécurisés et sécurisants pour nos aînés, on y trouve tous les objets du quotidien qu'il faut repérer et pouvoir saisir sans chuter car _la chute est justement la cause de mortalité la plus importante chez les séniors_."

La salle de bain: un lieu essentiel à adapter pour le maintien à domicile des séniors © Radio France - Guillemette Franquet

Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces logements remplis de nouvelles technologies ne sont pas un frein pour les personnes âgées, nous affirme Brigitte Bourguignon. La ministre explique qu'au contraire "ces nouvelles technologies sont plutôt facilitantes pour elles, à partir du moment où ça les connecte à la vie sociale, à leurs proches".

Il y a dix jours, le plan d'aide à l'autonomie a été présenté par le gouvernement. Il a été fraîchement accueilli par les syndicats qui dénonçent un manque de moyens notamment d'infirmiers et d'auxiliaires de vie. Pour Brigitte Bourguignon ,il faut déjà rappeler que les auxiliaires de vie des secteurs associatifs ont vu leurs salaires revalorisés récemment. Une manière de rendre l'ensemble de ces métiers de l'aide à la personne plus attractifs"

Aujourd'hui, ces métiers au contact des séniors sont accessibles par de nombreux vecteurs comme l'apprentissage, l'alternance et l'insertion sociale.

Interview de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre de la santé, chargée de l'autonomie Copier

Le lien entre les générations : la clé de l'avenir

La ministre participe également ce lundi à une dictée intergénérationnelle à l'école Paul Colnet de Marsannay la Côte.

"Je crois énormément à l'intergénérationnel, il faut vraiment faire en sorte que le regard des jeunes change sur le Grand âge et tous les échanges et les rencontres que nous avons pu mettre en place avec les écoles et les crèches donnent des résultats extraordinaires".