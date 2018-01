Dijon, France

La ministre des Sports, Laura Flessel est venue parler des bienfaits du sport sur la santé ce mardi 16 janvier 2018 à Dijon. La ministre a d'abord ouvert le colloque "Vieillir ensemble" à Dijon, avant de se rendre au CREPS de Dijon Bourgogne pour y signer une convention tripartite d’objectifs et de moyens entre le CREPS, l’Etat et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Signature de la convention tripartite d’objectifs et de moyens entre le CREPS Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, l’Etat et @bfc_regionpic.twitter.com/xaGPIsqVUM — Laura Flessel (@FlesselLaura) January 16, 2018

Du sport sur ordonnance

Depuis le 1er mars 2017 les médecins peuvent ainsi prescrire du sport à leurs patients qui souffrent d’une affection de longue durée, et si c'est une priorité c'est aussi cette population est en augmentation tout comme la sédentarité dans notre société. "Il y a un chiffre criant, en France, il y a 10 millions de personnes en affection de longue durée, dont 3 millions de diabétiques et donc on dit qu'il faut pratiquer une activité sportive mais pour ça il faut travailler la cohésion sociale et la formation.", a expliqué la ministre Laura Flessel.

Plusieurs clubs sportifs engagés dans cette politique de sport-santé

Le club de natation de Chenôve par exemple travaille avec des personnes en rémission après des cancers, avec les prescription d’activités physiques adaptées (APA). Les clubs d’aviron dijonnais et de Seurre sont eux engagés auprès des personnes âgées en EPHAD. C'est un grand pas reconnait la ministre Laura Flessel qui sait l'importance ces dispositifs et qui voudrait aller encore plus loin. "Pour cela nous voulons aller plus loin, dans les milieux fermés avec une réflexion menée dans le milieu carcéral mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques pour réduire la pratique médicamenteuse."

