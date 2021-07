Coronavirus : la ministre Marlène Schiappa en visite au vaccinodrome du Mans

Alors que le cap des 200.000 injections a été franchi mercredi dernier au vaccinodrome du Mans, la ministre Marlène Schiappa était de passage ce lundi sur place. Elle a pu constater que le site tourne à plein régime avec plus de 2.000 vaccinations quotidiennes contre le coronavirus.

Au vaccinodrome du Mans, la file d'attente s'allonge à l'entrée. Plus de 2.000 injections quotidiennes, et le rythme n'est pas prêt de faiblir suite aux dernières annonces d'Emmanuel Macron puisque les rendez-vous sont complets jusqu'au 5 août prochain. Un rythme effréné, le troisième plus prolifique en France parmi les grands centres fonctionnant sous l'égide des services des sapeurs-pompiers, qu'est venue constater ce lundi Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté auprès du Ministre de l'Intérieur.

Marlène Schiappa lors de sa visite du vaccinodrome du Mans, ce lundi 26 juillet. © Radio France - Arthur Blanc

Cette dernière a notamment été à la rencontre du personnel bénévole du site, et notamment les infirmières qui enchaînent les injections. A coup de questions de politesse - "ça va vous tenez le coup ? " ou "bientôt des vacances ?" - Marlène Schiappa souhaite maintenir la motivation du personnel au maximum, après tant de semaines d'efforts. "On est fin juillet et chacun décide de donner de son temps", apprécie la ministre.

Marlène Schiappa en discussion avec une sapeur-pompier bénévole. © Radio France - Arthur Blanc

Si le moral des troupes intéresse tant Marlène Schiappa, c'est avant tout parce que l'effort doit conserver son rythme de croisière élevé. Un carnet de rendez-vous rempli, et de la demande qui reste forte, notamment depuis l'allocution présidentielle annonçant le pass sanitaire obligatoire dans la restauration et la culture. "C'est une grande fierté pour nous d'avoir mis en place cette organisation et de la faire vivre pour les prochaines semaines", conclut Yves Le Breton, directeur adjoint du Sdis 72.