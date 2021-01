Yonne : la ministre Sophie Cluzel en visite à l'Ehpad de Montholon

Alain fait parti des volontaires. Ce résident de l'unité qui accueille 13 personnes handicapées vieillissantes avoue avoir beaucoup réfléchi avant d'accepter la vaccination contre le Covid-19. "C'est très bien, j'ai rien ressenti. C'est comme la piqure de la grippe. Il y a quelques jours , j'étais un peu dubitatif. Et puis en fin de compte je me suis dis, faisons nous vacciner. Comme ça on montre l'exemple et en plus, c'est une sécurité."

Alain est résident de l'unité handicapés vieillissants. Il est aussi président du conseil de la vie sociale de l'établissement. Lundi il a été un des premiers à se faire vacciner sous les yeux de Sophie Cluzel Copier

49 volontaires pour se faire vacciner sur 84 résidents

La vaccination au sein de l'Epahd de Montholon va se poursuivre dans les jours qui viennent. En plus des 13 résidents handicapés, l'établissement compte 71 personnes âgées dépendantes. Et sur les 84 personnes présentes, 49 ont accepté de se faire vacciner. Selon Sophie Cluzel, le personnel a donc fait du bon travail. "Je suis heureuse de voir l'adhésion de ces résidents, qui a été extrêmement bien travaillée par le personnel de l'établissement. Avec depuis mi-décembre l'explication, le recueil de consentement éclairé auprès des résidents ou de leur famille, ou même des tutelles. On voit bien que ce travail de pédagogie a été très important. La j'ai rencontré et j'ai discuté avec des résidents très bien informés sur cette vaccination."

La ministre est venu constater de quelle manière le personnel a géré le recueil de consentement pour la vaccination contre le Covid. Une réussite selon Sophie Cluzel. Copier

Le personnel soignant craint encore les effets secondaires du vaccin

Satisfaction en ce qui concerne l'adhésion des résidents à la vaccination . Petit bémol en revanche pour le personnel médical reconnait la directrice de l'Ehpad, Joëlle Marmouset. Sept sur vingt-cinq ont pour le moment décider de se faire vacciner. "Ça correspond avec ce que nous avons chaque année comme pourcentage de soignants qui se font vacciner contre la grippe. Les soignants ne sont pas forcément conscients qu'ils peuvent être vecteur et contaminants d'un virus. Il y a encore des préjugés sur les effets secondaires malheureusement."

Il devrait y avoir davantage de soignants volontaires selon la directrice de l'établissement , à l'occasion du rappel du vaccin dans les prochaines semaines.