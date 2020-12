La mise en garde du CHU de Montpellier contre l'ingestion de piles boutons, parfois mortelle pour les enfants

Suite à plusieurs cas avérés et à l'approche de Noël, le CHU de Montpellier alerte sur les risque liés à l'ingestion des piles boutons par l'enfant ou le nourrisson. Ces piles brûlent les tissus et peuvent entraîner des hémorragies mortelles.

On trouve des piles boutons dans les télécommandes, mais aussi les montres ou les clés de voitures par exemple (illustration)

Suite à plusieurs cas avérés et à l’approche de Noël, le CHU de Montpellier souhaite sensibiliser le public aux risques liés à l’ingestion des piles bouton par l’enfant et le nourrisson. En effet, l’ingestion d’une pile-bouton représente un risque grave qui peut être mortel. Deux enfants sont morts ces derniers mois à Montpellier après avoir avalé ces piles. Ces accidents touchent majoritairement les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans.

On trouve ces piles boutons dans de nombreux objets du quotidien et de nombreux jouets : montres, Clés de voiture, Thermomètre, Calculatrice, Toupie à main (hand spinner), Carte musicale, Télécommande, Bougie électronique, Balance de cuisine, Pointeur laser, Appareil auditif, etc.

Les plus important est bien sûr d'éviter que les enfants aient accès à ces piles-boutons, il faut vérifier que les objets qui les contiennent soient bien fermés, qu'ils soient aux normes. Et puis lorsque ces piles sont usagées, il faut bien sûr les ranger dans un endroit sécurisé. qui n'est pas accessible aux enfants

Si un enfant avale une de ces piles, il faut aller le plus rapidement aux urgences pédiatriques sans faire vomir l'enfant et sans donner à manger ou à boire à l'enfant.

"Lorsque la pile est bloquée dans l’œsophage, elle risque de faire fondre les tissus et cela risque de toucher les gros vaisseaux qui sont à côté notamment l'aorte. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait des saignements, car s'il y a des saignements, la situation est déjà gravissime."

Le professeur Nicolas Kalfa chirurgien pédiatrique viscérale et urologie au CHU de Montpellier Copier

Lorsque vous allez aux urgences, pensez à emporter l’emballage des piles avec vous ou bien l’objet dans lequel se trouvait la pile afin d’aider le médecin à identifier le type de pile.

Comment être sûr que son enfant à avalé une pile ?

On ne peut pas en être certain car ça va très vite, on peut ne pas avoir vu l'enfant le faire. Mais il y a parfois des signes : il peut y avoir un syndrome de pénétration, c'est à dire beaucoup de toux comme si l'enfant avait avalé de travers. Il peut aussi y avoir une suspicion si on constate qu'une pile a disparu.

Mais parfois les signes sont retardés, et parfois on a des enfants qui avalent des corps étrangers et qui n'ont aucun signe pendant plusieurs heures ou plusieurs jours.

Si vous avez le moindre doute il faut consulter.