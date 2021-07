La mobilisation de médecins pour vacciner contre le Covid prive les généralistes de remplaçants pour l'été

Il sera peut-être un peu compliqué pour vous de trouver un médecin généraliste pour vos consultations cet été. Et pour cause. De très nombreux médecins alsaciens libéraux expliquent avoir beaucoup de mal à trouver des remplaçants d'été pour assurer les soins quand ils seront en vacances.

Et cela en partie à cause de la campagne de vaccination contre le Covid. De nombreux médecins remplaçants ont dit oui pour être présents dans les centres. Du coup, il y a moins de remplaçants disponibles dans les cabinets explique le docteur Claude Bronner, président de l'Union régionale Grand Est des médecins libéraux : "Le problème de remplacement est plus important cette année. C'est devenu criant, à cause des centres de vaccination qui proposent des solutions qui les intéressent. Les médecins y sont payés aussi bien qu'en cabinet sinon un peu mieux et surtout les contraintes de travail y sont inférieures. C'est moins compliqué de vacciner que de voir les patients pour leurs vrais problèmes en cabinet" plaide-t-il.

Pour la première fois en 22 ans de carrière, le docteur Pascal Meyvaert installé à Gerstheim au sud de Strasbourg, va par exemple laisser son cabinet fermé pendant ses vacances, faute de remplaçant d'été, la mort dans l'âme. "Ce sera la première fois que je fermerai mon cabinet sans remplaçants, c'est inédit pour moi. Cela m'inquiète pour ma patientèle, mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de leur médecin cet été, car plusieurs cabinets ont le même problème que moi" dit-il.

Saturation des urgences ?

Une pénurie de remplaçant plus importante cette année pour cause d'épidémie de Covid donc. Les centres de vaccination captent en effet de nombreux jeunes médecins car ils les rémunèrent une centaine d'euros de l'heure pour un travail avec des horaires fixes et souvent moins contraignant. Quand un généraliste enchaîne 3 consultations à 25 euros en une heure et gère des cas souvent compliqués sans horaires vraiment définis. Le président de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, le docteur Charles Schoenahl, explique que le problème des remplaçants est effectivement plus fort cette année.

"J'ai déjà eu des coups de fils de confrères, qui me disent qu'ils ne trouvent pas de remplaçants pour cet été. Nous conseillons donc aux jeunes médecins d'aller chez des confrères libéraux, pour apprendre leur métier parce qu'actuellement nous avons beaucoup de jeunes qui vont dans des centres de vaccination. C'est nécessaire, mais de nombreux confrères n'auront donc pas de remplaçants pendant une certaine période" explique le responsable.

Et l'inquiétude est donc vive. La crainte, c'est notamment qu'une absence de médecins remplaçants cet été n'oblige les patients à se tourner vers les urgences. Et que les hôpitaux ne soient rapidement surchargés.

Le docteur Bronner plaide donc pour une revalorisation rapide de la médecine libérale. "Ce que prouve ce problème, c'est que le travail en cabinet médical, n'est plus du tout rémunéré comme il devrait l'être. Cela doit être réformé à toute allure. C'est l'une des causes de la désertification" estime-t-il.