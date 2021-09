La mobilisation des anti-pass sanitaire se poursuit à Bourgoin-Jallieu

Munis de pancartes "liberté" ou "honte au pass à l'hôpital", les manifestants crient en rythme "le pass sanitaire, à la poubelle". Ils sont partis de la médiathèque pour défiler dans le centre-ville. Parmi les 250 manifestants à Bourgoin-Jallieu, Roland est présent depuis le début du mouvement, ce retraité n'avait pas manifesté depuis 40 ans : "Je refuse de cautionner un produit dont je ne connais pas l'origine et les effets secondaires. C'est mon droit, reconnu par la loi", explique-t-il en montrant sa pancarte qui invoque l'article L1111-4 du Code de la santé, "toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement".

Cette méfiance est partagée par Lauriane : "Je ne serais pas contre le vaccin, s'il était efficace. On nous dit que c'est un virus qui mute et je ne vois pas comment il pourrait fonctionner s'il y a toujours des mutations. Pour moi, il ne marche pas. On nous oblige à nous faire vacciner pour d'autres raisons, on ne nous dit pas la vérité."

Anti-pass et anti-masque

Parmi les manifestants, Frédérica est particulièrement inquiète pour les enfants : "Je manifeste pour mon petit-fils et pour tous les enfants. Je suis contre le masque à l'école, c'est affreux, c'est de la maltraitance. Ce pass sanitaire va nous séparer. J'ai peur qu'il reste, qu'il ne soit jamais levé. Vaccinés ou non, on ne devrait pas nous imposer ce pass, qui est très sévère en France."