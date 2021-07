La mobilisation des opposants au passe sanitaire ne faiblit pas à Caen, nouvelle manifestation ce samedi

L'opposition ne faiblit pas, plusieurs milliers de manifestants se sont mobilisés pour le troisième samedi consécutif.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pourtant, la situation sanitaire se dégrade, en particulier en Guadeloupe et en Martinique qui sont reconfinées mais aussi en métropole où on a dépassé les 1 000 patients en réanimation. La plupart des manifestants ne nient pas la situation, c'est la réponse apportée qui leur pose problème.

"Ce n'est pas la solution" : le passe sanitaire suscite toujours l'opposition

"Bien sûr que la situation m'inquiète mais je ne suis pas sûr qu'en imposant on arrive à quelque chose," déplore Sylvain, "normalement on se fait vacciner parce qu'on a peur de la maladie mais aujourd'hui on nous impose le passe sanitaire pour aller au restaurant." Le passe sanitaire peut s'obtenir avec la vaccination mais aussi avec les tests (PCR ou antigénique) ou un certificat de rétablissement après la contraction du virus. Pourtant les opposants y voient une pression du gouvernement pour se faire vacciner. Beaucoup dénoncent une "atteinte à [leur] liberté" et revendiquent le choix de se faire vacciner ou non. D'autres n'ont pas confiance en ces vaccins contre le coronavirus, alors pour eux, la solution contre la flambée de l'épidémie, ce sont les gestes barrières : "Je pense qu'il y a d'autres moyens," indique Anne-Marie dans le cortège, "il faut mettre le masque et respecter tous les gestes barrières."

La manifestation s'est déroulée dans le calme bien qu'elle n'ait pas été déclarée en préfecture ce samedi.