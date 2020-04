INFOGRAPHIE - Comment expliquer la forte baisse de la mortalité en mars en Dordogne ?

Il n'y a pas eu de surmortalité en Dordogne au mois de mars 2020. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE publiée à l'échelle nationale. C'est même l'inverse. Entre le 1er et le 30 mars, la mortalité a chuté de 20 % en Dordogne par rapport à la même période en 2019 (88 morts en moins). L'écart est encore plus important si on se réfère à l'année 2018 qui avait été marquée par un épisode de grippal encore intense au mois de mars. Il y avait eu 128 morts de plus cette année.

Une baisse qui interroge épidémiologistes et médecins

Pour tenter de justifier cet écart, il faut dire que la Dordogne a pour l'instant été relativement épargnée par le coronavirus. Lors de cette période, aucun décès lié à ce nouveau virus n'a été déclaré dans le département. Mais les avis des experts divergent pour expliquer cette baisse de la mortalité, même si tous reconnaissent que de nombreux facteurs peuvent rentrer en cause.

Certains y voit un phénomène aléatoire, moins d'accidents de la route, une régulation naturelle aussi après des mois où la mortalité aurait pu être plus forte, des AVC ou des infarctus moins nombreux ou mieux pris en charge, etc.

Pour d'autres la grippe explique en partie cette situation. Selon plusieurs médecins périgourdins, elle a tendance à durer au mois de mars en Dordogne. Cette année elle est partie plus vite peut-être grâce à l'adoption très tôt des gestes barrières reconnaît le Dr Benoit Blanc, président du syndicat des médecins libéraux en Dordogne.

Des chiffres à prendre avec précaution

Quoiqu'il en soit cette baisse de la mortalité est à prendre avec précaution rappelle l'Insee joint par France Bleu Périgord. Tous les décès ne sont peut-être pas encore remontés. Certaines personnes sont mortes aussi en dehors de leur département de résidence. Les taux sont donc susceptibles d'évoluer.

Quant aux causes de ces décès, qui pourrait peut-être expliquer cette baisse de la mortalité, c'est l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) qui les recenses. Et elle publie généralement ses résultats deux ans après la période de référence, rappelle un épidémiologiste.