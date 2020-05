La mortalité globale a augmenté en Corse en mars et avril

L'Institut national de la statistique et des études économique (INSEE) a publié ce 5 mai des chiffres affinés sur la période du 1er mars au 20 avril, concernant la mortalité, dont celle liée au COVID-19, par département, d'une année à l'autre. La différence entre 2A et 2B est notable.

La carte de l'INSEE faisant état d'un augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, entre 2019 et 2020 à cette époque de l'année

En 2019, toutes causes confondues, le département de Corse-du-Sud dénombrait 200 décès survenus entre le 1er mars et le 20 avril. Il en a compté 267 cette année, sur la même période selon l'INSEE. 202 décès avaient été enregistrés en 2018 dans ce même laps de temps.

En Haute-Corse, c'est une évolution inverse que l'on observe. Avec 212 morts, toutes raisons confondues en 2020, le département a connu mathématiquement moins de disparitions que l'an passé sur la période du 1er mars au 20 avril (249), et moins que deux ans auparavant (243).

Cela fait, au total, 30 décès supplémentaires sur cette période entre 2019 et 2020 pour toute l'île.

La carte montrant les différences des décès totaux du 1er au 20 mars 2020 par rapport à la même période en 2019 © Radio France - Capture d'écran INSEE

Une différence d'un département à l'autre qui se retrouve dans les chiffres des décès enregistrés par l'Agence régionale de santé, notamment en hôpital. Le dernier comptage réalisé par l'ARS fait état ce mardi 5 mai de 45 décès liés au Coronavirus à l'hôpital de la Miséricorde, contre 8 à celui de Falcunaghja.

"Les décès ayant eu lieu à l’hôpital ou en clinique et survenus entre le 1er mars et le 20 avril augmentent entre 2019 et 2020 de + 20 %" au niveau national, précise l'INSEE, qui ajoute que "L’augmentation du nombre de décès ayant lieu à l’hôpital ou en clinique est en général inférieure à l’augmentation moyenne sauf dans deux régions : la Corse et Mayotte".

De plus, le document statistique fait état d'une différence suivant la période de l'épisode épidémique. L'augmentation du nombre de décès par rapport à 2019 en Corse-du-Sud est plus importante entre le 1er et le 20 avril, qu'entre le 16 et le 30 mars (entre 10% et 20% de décès supplémentaires).

Augmentation des décès surtout chez les hommes.

Dans le 2A, l'augmentation constatée de la mortalité concerne plus particulièrement les sujets masculins que féminins. "La mortalité masculine augmente nettement plus que la mortalité féminine (au moins 20 points d’écart) en Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Corse du Sud, dans le Val-de-Marne mais également dans l’Ain, les Deux-Sèvres et l’Eure-et-Loir".

Concernant les décès à domicile, en 2020, sur cette même période à cheval entre mars et avril, 53 personnes sont mortes chez elles dans le 2A contre 48 dans le 2B. Un chiffre stable au regard de 2019 (47 dans le 2A, 56 dans le 2B) et même en baisse par rapport à 2018 (58 dans le 2A et 64 dans le 2B). Notez que l'ARS de Corse ne comptabilise toujours pas à cette heure les décès à domicile liés au coronavirus.

"Ces données brutes sont issues du recueil des données d'état civil, une mission de l'Insee, afin notamment d'assurer la gestion du Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP)", précise l'institut. Toutes les données sont à retrouver ici = INSEE.FR