"Vacciner", le mot revient sans cesse dans la bouche des spécialistes depuis l'annonce du décès suite à l'épidémie de rougeole d'une femme de 32 ans au CHU de Poitiers, mardi 13 février. Cette mère de famille n'était pas vaccinée contre le virus, comme l'adolescente de 16 ans qui a succombé d'une rougeole aigüe, l'an passé, en 2017, à Marseille.

Deux tragédies qui relancent encore une fois le débat sur la vaccination en France, alors que le gouvernement a décidé de rendre 11 vaccins obligatoires, dont celui de la rougeole-oreillon-rubéole, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 (dès l'âge de 12 mois pour le nourrisson, puis le rappel doit s'effectuer entre 16 et 18 mois pour assurer la protection).

Pour soigner cette maladie infectieuse, souvent bénigne, qui se caractérise par de la fièvre, de la toux ou une éruption cutanée, seul le vaccin est efficace.

La ministre de la santé, Agnès Buzyn a réitéré son appel ce mardi 14 février aux plus réticents, alors que certains dénoncent les "mensonges" du gouvernement sur les risques éventuels de complications.

#le79inter @agnesbuzyn et l'épidémie de #rougeole : "Je demande à ceux qui ne sont pas vaccinés de faire un rattrapage" pic.twitter.com/oFGVmxAxyL

Et la Moselle est cancre en la matière. En 2017, 56 cas de rougeole ont été détectés dans le département; il contribue à lui seule à la majorité des cas recensés dans le Grand-Est durant cette même année (82). Pire, la Moselle peut également se targuer, avec ce constat, d’intégrer le club très fermé des départements les plus touchés de France, avec la Gironde ou les Pyrénées-Orientales.

Et selon l'Agence publique de santé française, la Moselle n'oscille qu'entre 65 à 75% de couverture contre le vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole en 2015, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande une couverture de 95%.

Selon Rémy Unvois, président de l'Union régionale des professionnels de santé en Lorraine, et médecin généraliste depuis 34 près de Nancy, ces mauvais chiffres seraient dus à "L’effondrement de la médecine scolaire".

Le suivi médical des élèves et la mise en place d'actions de prévention au sein des établissements serait moins efficace et assidu.

Il y a des parents très rigoureux qui amènent régulièrement leur enfant en consultation. Et puis il y a une frange de la population qui se dit que la maladie va passer et donc elle ne vient pas pousser la porte d'un cabinet de médecine. [...] Il y a plein d'enfant que l'on ne voit plus." Rémy Unvois, président de l'Union régionale des professionnels de santé en Lorraine