La mouche simulie responsable également de nombreuses piqûres à Nancy ?

Bras et jambes recouverts de piqûres qui démangent ces dernières semaines à Nancy ? Si on a d'abord évoqué la chenille processionnaire et ses poils urticants, des professionnels de santé soupçonnent également la mouche simulie d'être responsable également de démangeaisons.