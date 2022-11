La moustache des pompiers du Grand-Lucé, une arme contre le cancer de la prostate

Etant le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes, le cancer de la prostate touche plus d'un million de personnes dans le monde. Dans le but de sensibiliser, les pompiers du Grand-Lucé (Sarthe), se laissent pousser la moustache. "Courage et Dévouement" telle est la devise des pompiers, c'est pourquoi il est important pour eux de participer au Movember. "Pour nous, c'est une cause noble et puis se faire pousser la moustache c'est pas compliqué" dit Etienne Richard, sapeur pompier au grade d'adjudant au Grand-Lucé.

Des photos pour récolter des fonds contre le cancer de la prostate

Cela fait déjà deux ans que les pompiers du Grand-Lucé participent au Movember. Toutes les semaines du mois de novembre, les pompiers posteront des photos où se trouveront quatre ou cinq moustachus afin de lever des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate. Les 21 hommes de la caserne du Grand-Lucé participeront au Movember.

Pour retrouver leurs photos, vous pouvez aller sur leur page Facebook " Amicale des sapeurs pompier du Grand-Lucé ". Les sapeurs-pompiers garderont peut-être leur moustache jusqu'à la fête de la Sainte-Barbe qui a lieu le 11 décembre, ils nous réservent la surprise. Vous pouvez faire un don pour le cancer de la prostate sur Movember.com