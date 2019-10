La mutuelle à 1€ arrive en Côte-d'Or

Plus "simple", plus "lisible"

Simple et lisible, voilà les mots qui reviennent pour décrire cette nouvelle mutuelle, qui est en fait le fruit d'une fusion, de deux aides déjà existantes et destinées aux personnes aux revenus modestes, comme le rappelle Nadia Montandon : "C'est la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et puis de l'aide à la complémentaire santé (ACS), dans l'objectif est de pouvoir profiter à plus de monde qu'aujourd'hui. La deuxième aide notamment était très peu utilisée, moins d'une personne sur deux qui en avait le droit l'utilisait, donc l'idée c'est de simplifier, pour que tout le monde y ait accès."

Un parcours bien balisé, en ligne ou sur internet

Dès ce vendredi sur internet, il sera donc possible de déposer un dossier pour bénéficier de cette mutuelle. Reste à savoir qui est concerné ? "Pour savoir si on peut en bénéficier", précise Nadia Montandon, "on peut faire une simulation sur le site ameli.fr ou appeler le 0.800.971.391, il faut très peu d'information, des revenus modestes, par exemple moins de 1000€ par moins pour une personne seule, ça peut donc toucher environ 50.000 personnes dans notre département."

Une couverture maladie complète

"Ça permet de ne plus payer le médecin, le dentiste, l'infirmier, le kiné, quand on va aussi à l'hôpital, ça permet aussi dans la plupart des cas de ne pas payer ses prothèses dentaires, ses lunettes, ses prothèses auditives. Et puis les professionnels de santé ne peuvent pas faire de dépassements d'honoraires lorsque vous bénéficiez de cette nouvelle aide."