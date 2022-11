La myopie : l'épidémie est-elle évitable ? quel est le rôle de la lumière naturelle ?

Les ophtalmologues tirent la sonnette d'alarme. Ils constatent une épidémie de myopie qui affecte les plus jeunes et notamment la génération des jeunes adultes entre 20 et 30 ans.

ⓘ Publicité

Mariam Belmajdoub, ophtalmologue à Nice sur France Bleu Azur, rappelle que les facteurs de risques sont surtout "la sédentarité, le fait de rester à l'intérieur sans la lumière forte et naturelle du soleil, et une surexposition prolongée des petits écrans".

"Ne pas voir la lumière du jour est néfaste pour le développement de l'œil et de la rétine. Tout comme passer des heures le nez rivé sur des écrans : téléphone, tablette, ordinateur, consoles de jeux .. nos yeux ne sont plus habitués à regarder au loin... et finissent par se fatiguer. "

La troisième raison : c'est la génétique. La myopie est héréditaire dans 10% des cas. et le dépistage de la myopie est important très tôt car l'enfant ne le perçoit pas, et cela peut s'aggraver.