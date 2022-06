La Nasa va lancer une étude très sérieuse sur les Ovnis

La Nasa se penche tout à fait sérieusement sur les ovnis. L'agence spatiale américaine a annoncé qu'elle allait lancer cet automne une enquête de 9 mois sur les phénomènes aériens non identifiés, avec un rapport qui sera rendu public.

Le renseignement américain et le Pentagone déjà intéressés par la question

La possibilité de visites extraterrestres sur Terre est prise de plus en plus au sérieux aux Etats-Unis, car le renseignement américain, puis le Pentagone, se sont déjà penchés sur la question. "Si quelqu'un me demandait si je pense qu'il existe une preuve irréfutable de vie intelligente dans l'un de ces phénomènes, je donnerais une réponse tout à fait acceptable pour un scientifique, qui est que je ne sais pas", a déclaré lors d'une conférence de presse Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la Nasa.

Le sujet n'est pas si léger qu'il en a l'air, car il concerne à la fois la sécurité nationale et celle du trafic aérien, a rappelé l'agence américaine. L'étude sera menée par des scientifiques et des experts en aéronautique. Trois objectifs sont annoncés: rassembler les données déjà existantes, déterminer celles qui manquent, et décider avec quels outils les analyser à l'avenir.

Il y a eu de nombreux cas où quelque chose apparaissant comme presque magique s'est révélé être un nouvel effet scientifique

Les experts ont assuré se lancer dans ce projet sans idées pré-conçues. "L'un des résultats de cette étude pour moi serait de faire comprendre à tout le monde que le processus scientifique est valable pour traiter tous les problèmes, y compris celui-là", a expliqué Thomas Zurbuchen, avant de poursuivre : "Je pense que des nouveaux mécanismes scientifiques vont être découverts, il y a eu de nombreux cas où quelque chose apparaissant comme presque magique s'est révélé être un nouvel effet scientifique." "Ne sous-estimez jamais ce dont la nature est capable", a-t-il ajouté.

En juin 2021, le renseignement américain avait affirmé dans un rapport très attendu qu'il n'existait pas de preuves d'existence d'extraterrestres, tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués. Et selon le Pentagone, un nombre croissant d'objets non identifiés sont signalés dans le ciel depuis 20 ans. Forcément, ils suscitent des interrogations et les spéculations les plus folles.