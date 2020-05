La Normandie en vert sur la carte du déconfinement, les maires pourront demander la réouverture des plages

Edouard Philippe a détaillé, ce jeudi 7 mai, le plan préparé par le gouvernement pour "la levée progressive du confinement" à partir du 11 mai. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lui présenté la nouvelle carte de déconfinement qui classe les départements français en deux catégories, rouge et vert, en fonction de trois facteurs : la circulation active du Covid-19, la tension hospitalière dans le territoire et les taux de couverture des besoins en tests estimés au 11 mai.

Un déconfinement plus large que dans les régions rouges

Contrairement à l'Île-de-France, aux Hauts-de-France, au Grand Est et à la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'au département de Mayotte, la Normandie est donc classée en vert.

La carte de déconfinement présentée par le gouvernement le 7 mai. - Ministère de la Santé

À partir du 11 mai, les départements normands pourront donc organiser un déconfinement plus large que les départements restés en rouge, notamment en pouvant rouvrir les collèges ainsi que les parcs et jardins.

À partir du 11 mai, Fini également les attestations pour sortir de chez soi, dans la limite de 100 kilomètres à vol d’oiseau. Une nuance : on peut aller plus loin tant que l'on reste dans son département de résidence. Pour dépasser les fameux 100 kilomètres, il faudra avoir une attestation et un motif légitime.

Vers une réouverture des plages ?

Le gouvernement a également annoncé ce jeudi que les maires des communes du littoral allaient pouvoir faire des demandes auprès de la Préfecture afin de rouvrir les plages au public. La décision se fera au cas par cas et sous conditions. Les maires de Dieppe (Seine-Maritime) ou de Ouistreham (Calvados) ont déjà fait savoir qu'ils allaient faire une demande en ce sens.