La nouvelle éco : la queue dans les pharmacies catalanes pour se faire tester avant Noël

Le test antigénique de dépistage à la Covid-19 donne un résultat plus rapide ; ici, le résultat est positif.

À la veille de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, qui doit revenir sur les conditions du déconfinement ce jeudi, France Bleu Roussillon recevait ce mercredi matin le président de l'Ordre des pharmaciens en Occitanie et maire de Palau-del-Vidre, Bruno Galan. Il constate que les demandes se multiplient pour se faire tester en pharmacie, notamment à l'approche de Noël.

Je conseille à tous mes confrères d'établir des rendez-vous en pharmacie pour éviter les embouteillages.

Certains patients planifient leur test pour le faire le plus tard possible. "La stratégie de l'écouvillon avant les cotillons est une bonne stratégie, confirme le pharmacien. L'idéal, c'est de le faire au dernier moment." Pour les officines, il faut donc s'organiser et éviter une affluence trop importante les jours précédant le réveillon. "Je conseille à tous mes confrères d'établir des rendez-vous en pharmacie pour éviter les embouteillages."

Bruno Galan rappelle que d'autres professionnels de santé peuvent pratiquer les tests, comme les infirmiers. "Pratiquer les tests antigéniques est assez lourd pour les pharmaciens. C'est chronophage. Nous pouvons donc également rediriger les patients vers d'autres professionnels de santé."

