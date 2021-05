La Nouvelle éco: A Dijon un laboratoire de lutte contre le cancer va embaucher une centaine de personnes

Voici une entreprise dijonnaise qui se porte bien, très bien même. Oncodesign, 110 salariés en Côte-d'Or veut doubler ses effectifs d'ici quatre ans. Cette entreprise qui travaille dans la recherche médicale est en train de pousser les murs. Elle vient d'inaugurer son nouveau siège social entre le campus et le CHU de Dijon, au 18 rue Jean Mazen.

Ce boom n'est pas lié à la demande de vaccins. Oncodesign ne travaille pas sur le Covid, mais sur un autre secteur qui nous préoccupe tous: Depuis 25 ans , elle oeuvre pour la recherche contre le cancer. La société a racheté il y a 4 ans un laboratoire à Saclay en région parisienne. Elle est aussi implanté à Montréal au Canada L'entreprise est en pleine croissance, mais Philippe Genne, son PDG veut conserver son siège social à Dijon et créer de nouveaux emplois ici.

Rester à Dijon quand on fait de la recherche médicale, ce n'est pas une entrave, c'est plutôt un avantage" -Philippe Genne , PDG d'Oncodesign

"Les nouveaux locaux vont nous permettre de développer notre nouvelle activité axée sur l'intelligence artificielle. Moi je suis originaire de Dijon , et je pense qu'il fat un ancrage pour se développer" explique Philippe Genne, le PDG de cette société. "Et dans ce monde qui bouge beaucoup, il faut des points de repère, et pour nous Dijon est un point de repère. On y a développé des compétences, un réseau qui est très actif autour de technologies comme l'imagerie, la radiothérapie. Ce n'est pas entravant de rester sur Dijon quand on fait de la recherche, c'est même plutôt un avantage."

Pourquoi Oncodesign se porte-elle aussi bien ? et quels seront les emplois crées: On vous explique tout dans notre chronique "La Nouvelle éco" :