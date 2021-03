La Nouvelle éco : À Montpellier, ils veulent rééduquer les malades du Covid long avec des objets connectés

Selon la députée héraultaise Patricia Mirallès, entre 10 et 30% des malades du Covid-19 développent des séquelles à long terme : un essoufflement rapide, une difficulté à marcher ou à réaliser certains mouvements de la vie quotidienne. Depuis 2018, la start-up montpelliéraine KInvent commercialise des objets connectés utilisés par des professionnels de la rééducation.

L'équipe de KInvent. - KInvent

Avec la crise sanitaire, les kinésithérapeutes s'appuient sur ces outils pour accompagner les malades du Covid-19. "On a remarqué que certains avaient moins de force, pour attraper des objets ou pour marcher, et aussi moins d'équilibre", indique Athanase Kollias, fondateur de KInvent.

Les outils créés par l'entreprise sont équipés de capteurs. Ils permettent de mesurer les capacités des patients. Ces données sont transférées en temps réel sur une application mobile, ce qui permet de suivre les progrès. "On peut par exemple placer un capteur sur le tibia et voir l'amplitude de mouvement du genou, détaille le professionnel. Un autre de nos objets ressemble à une balance : il permet de mesurer la force que vous mettez dans vos deux jambes. On a aussi un dynamomètre. Quand le patient pousse dessus, on peut mesurer sa force musculaire."

En quelques mois, difficile de voir les retombées mais une tendance positive se dessine, explique Athanase Kollias, fondateur de KInvent. Copier

Pour l'instant, seuls les professionnels ont accès à ces outils. Ils sont 3.000 dans le monde (25% d'entre eux en France), 100 dans l'Hérault et dans les départements aux alentours. KInvent travaille par exemple avec le CHU de Montpellier. La start-up veut, d'ici la fin du mois, proposer ses services directement aux professionnels.

Interview d'Athanase Kollias, fondateur de la start-up montpelliéraine KInvent Copier

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !