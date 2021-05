Pour éviter que les équipes de nuits des maisons de retraite découvrent trop tard les chutes nocturnes des résidents, une entreprise d'Apt (Vaucluse) installe des capteurs pour analyser mouvements, vibrations, températures et luminosité dans les chambres. Une alerte prévient l'équipe de nuit.

La Nouvelle eco : capteurs et intelligence artificielle pour des nuits sans chutes en Ehpad

Une jeune entreprise d'Apt (Vaucluse) propose d'installer des capteurs dans les chambres des maisons de retraites et des Ehpad pour s'assurer que les personnes âgées passent une bonne nuit. Le dispositif alerte le personnel en cas de chute. Ces capteurs d'EEC-technologies utilisent l'intelligence artificielle mais ne collectent pas de données médicales.

Observer les nuits des personnes âgées

Ce sont des petits cubes de seulement quatre centimètres, bourrés de technologies pour détecter les habitudes des personnes âgées. Mattéo Gachon, le fondateur d'EEC-technologies à Apt, assure ainsi une garde de nuit : "on va installer deux petits boitiers dans la chambre : un capteur regarde le lit, l'autre regarde l'environnement de la chambre : mouvements, vibrations températures, hygrométrie, luminosité et taux d'UV. Le cadre de santé ou le médecin de l'établissement pourra voir le temps de sommeil par chambre, le nombre de fois où le résident se lève dans la nuit, s'il y a un changement notable par rapport aux habitudes enregistrées auparavant. Evidemment pour les équipes de nuits, il y a une alerte sur un téléphone avec une voix qui annonce qu'il s'est produit telle anomalie dans telle chambre. On ne relie pas les données collectées au nom des résidents. Nous mettons en évidence les anomalies par numéro de chambre".

Technologie numérique pour aider les équipes de nuit

Pas de micro ni de caméras dans les chambres. L'entreprise d'Apt a voulu répondre avec l'intelligence artificielle au manque de personnel de nuit et "maximiser son action pour être au bon endroit au bon moment plutôt que de découvrir les chutes au cours de tournées. Une chute devient dangereuse si la personne reste sans intervention plus de 45 minutes car des complications peuvent survenir : déshydratation, hypothermie si le sol est froid".

C'est justement parce qu'il avait peur que sa grand-mère chute que Mattéo Gachon a développé ces capteurs en test dans des établissements à Noves et Cabanes (Bouches-du-Rhône). Le dispositif sera commercialisé cet été. EEC-technologies va recruter des développeurs informatiques et des techniciens d'installation.