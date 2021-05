La nouvelle éco : Clinavenir, l'alliance des cliniques toulousaines indépendantes, veut encore grandir

Cette alliance entre 11 cliniques de la région toulousaine est née en 2012, avec indépendance, et une certaine éthique. Deux nouveaux établissements viennent de la rejoindre. Clinavenir veut s'étendre désormais sur l'est de l'Occitanie.

Les cliniques indépendantes toulousaines encore plus fortes ensemble. Depuis 2012, elles ont fondé une alliance : Clinavenir, avec une certaine philosophie dans le fonctionnement. Uniquement des personnes physiques pour actionnaires, pas de grands groupes, et un attachement au territoire.

"La gouvernance et les projets de ces établissements sont co-construits avec les professionnels qui exercent" détaille Vincent Lacombe, dirigeant de la clinique Saint-Exupéry, et administrateur de Clinavenir. "Ca permet plus d'efficience dans la prise en charge [du patient], et plus de proximité avec les besoins du territoire".

11 cliniques font partie de cette alliance. Depuis le début de l'année, la clinique psychiatrique de Montberon et la clinique des Pyrénées à Colomiers ont rejoint Clinavenir.

Quant à la clinique Rive Gauche, un des poids-lourds de l'alliance, elle a pu être maintenue dans l'alliance Clinavenir. Son actionnaire principal souhaitait s'en désengager, et grâce à un tour de table, elle a préservé son indépendance, avec la participation croisée de trois cliniques indépendantes (Pasteur, Médipôle, et Saint-Exupéry).

Une extension dans l'est de la région ?

Clinavenir représente plus de 3.000 salariés, et près de 700 médecins, pour un chiffre d'affaires cumulé de 275 millions d'euros en 2019. L'alliance représente 20% des prises en charge de médecine obstétrique de la Haute-Garonne et du Gers, et 19% des soins de suite et de rééducation de la Haute-Garonne.

L'alliance veut désormais dépasser les frontières de l'agglomération toulousaine, et intégrer d'autres cliniques de la région Occitanie, dans la partie est (ex Languedoc-Roussillon). Mais toujours avec la même philosophie : pour intégrer le réseau Clinavenir, le capital des sociétés membres doit être détenu majoritairement par le corps médical, ou un actionnaire indépendant.