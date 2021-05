La nouvelle éco : Covid-Dose, l'application d'un Biterrois pour réduire le gaspillage de vaccins

Alors que le gouvernement accélère le calendrier vaccinal en ouvrant les rendez-vous à tous les adultes dès le 31 mai, plus question de gâcher des doses. En complément des plateformes de prise de rendez-vous, le Biterrois Stéphane Cicéron et son collègue Louis Grollier ont créé une application permettant de combler les créneaux vacants.

Baptisée Covid-Dose, elle envoie automatiquement un email aux personnes inscrites lorsqu'une dose se libère chez un pharmacien ou dans un cabinet médical à proximité Reste ensuite à confirmer avant d'aller se faire piquer. Mais à ce jeu-là il faut être rapide lorsqu'une dose vous est proposée par email : _"_Le volontaire a une demi-heure pour dire s'il accepte (ou pas) la dose de vaccin. Et s'il ne répond pas, ou décline, le système va la proposer à une autre personne et ainsi de suite."

Du côté des praticiens qui enchaînent les injections, le constat était sans appel :

C'est très compliqué pour un médecin de trouver une personne volontaire pour se faire vacciner très rapidement quand il lui reste des doses à la fin de la journée. Passer des coups de fil est très chronophage.

Pour rendre l'opération automatique, Stéphane Cicéron et son associé ont donc mis au point un logiciel pensé pour faciliter le quotidien des médecins et pharmaciens : "Avec Covid-Dose, ça prend une minute aux médecins de déclarer qu'ils ont une dose en trop, et automatiquement le système va chercher des volontaires et les mettre en relation."

Plusieurs "centaines" de doses de vaccins contre la Covid-19 auraient ainsi été sauvées depuis la création de Covid-Dose. Ce qui réjouit l'informaticien biterrois qui a conçu bénévolement cette interface :

Il n'y a aucun coût ni pour les volontaires ni pour les professionnels car on ne cherche pas à gagner de l'argent avec cette application.

Et si vous projetez de partir en vacances hors de l'Hérault, l'application fonctionne partout en France.