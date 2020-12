La nouvelle éco : des Bretons lancent la première usine de "viande végétale" en France

Deux amis bretons ont créé une start-up, les Nouveaux Fermiers, et lancent la première usine industrielle de viande végétale en France. Leurs produits sans viande sont depuis peu distribués en grandes surfaces et en restaurants.

Ça ressemble à un steak, ça a le goût du steak mais ce n'est pas de la viande. Les produits de cette start-up, les Nouveaux Fermiers, lancée par deux Bretons, sont composés à 100% de produits végétaux.

A l'intérieur, il y a "des pois, du soja, du blé, de la fève, sans OGM. Après, on rajoute des huiles de tournesol et d'olive, avec des arômes naturels pour avoir la même sensation en bouche que la viande. Enfin, on y met des épices pour sublimer le produit", explique Guillaume Dubois, l'un des deux co-fondateurs, originaires de Perros-Guirec et Fouesnant.

Guillaume Dubois et Cédric Meston, les co-fondateurs de la marque - Les Nouveaux Fermiers

Deux ans de recherche et une usine

Après plus de deux ans de recherche et développement, les deux amis déposent trois brevets de fabrication et lancent la première usine de France spécialisée dans la fabrication de ces produits. "La question, c'était de savoir comment passer de quelques kilos en laboratoire à plusieurs tonnes ? On a mis au point la première usine de viande végétale en France, c'est un site industriel aussi gros que celui de nos de nos concurrents européens. On peut faire entre 6 et 10 tonnes de produits, en France", raconte Cédric Meston, l'autre co-fondateur. La localisation de l'usine est tenue secrète.

La première usine de viande végétale en France © Radio France - Les Nouveaux Fermiers

Les arguments des deux Bretons pour nous faire goûter leurs produits ? La viande utilise beaucoup de ressources pour être produite, notamment en eau, et "l'élevage représente 15% des émissions de CO2 en France", selon eux. Il faudrait donc se tourner vers une alimentation plus végétale, "c'est le changement le plus impactant à titre individuel pour réduire ses émissions". De la méfiance ? Les deux amis assurent ne pas en ressentir vis-à-vis de leurs produits, ni ici, ni en Bretagne, terre d'élevage animal.

Les produits, qui ressemblent à des nuggets, des hachés, des steaks ou des aiguillettes, sont distribués depuis peu dans plusieurs grandes surfaces et en restaurants. Chez nous, vous pourrez les trouver à Brest, à Saint-Martin-des-Champs, à Quimper, Plouay, Lorient ou Lanester.