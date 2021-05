La Nouvelle éco : des tests de dépistage des variants du Covid-19 fabriqués à Grabels

Acteur dans le domaine de l'oncologie, ID-Solutions a fait de la lutte contre les variants du Covid-19 sa nouvelle bataille. Implantée à Grabels, cette entreprise développe des produits pour les laboratoires depuis 2016. Son équipe d'une quarantaine de personnes planche aujourd'hui sur un test de dépistage du nouveau variant indien.

En avril 2021, environ un mois après la mise en place du premier confinement en France, ID-Solutions a sorti son premier test de dépistage du Covid-19. "Le CHU Lapeyronie de Montpellier et les laboratoires du Groupe Inovie étaient en manque de matières premières", raconte Lise Grewis, directrice générale d'ID Solutions. Ils ont fait appel à nous et on s'est dit qu'on se devait de les aider!"

Le virus est invisible. Et nous, avec notre solution, on va rendre l'invisible visible - Lise Grewis, directrice générale d'ID-Solutions.

L'entreprise a ensuite créé deux autres tests. L'un permet de détecter les variants britannique, sud-africain et brésilien du Covid-19. L'autre est un deux-en-un : il dit si le patient est positif ou non puis précise quel variant il a contracté.

Ces tests se présentent sous forme de kits, utilisés par les laboratoires. Vous allez réaliser un test PCR ou salivaire. Derrière, le laboratoire va étudier le prélèvement. "Le laboratoire va extraire l'ARN, pour aller chercher le virus, et là, ils vont utiliser notre kit, explique la cheffe d'entreprise de 42 ans. C'est un petit tube qui contient un liquide fluorescent qui va colorer le virus. Et chaque variant a sa couleur."

Notre kit est le seul qui peut, sur une même analyse, dire à la fois si vous êtes positif et quel variant vous avez contracté - Lise Grewis, directrice générale d'ID-Solutions.

Ces tests spécialisés dans la détection des variants du Covid-19, ID-Solutions les a développés avant même que le gouvernement n'en fasse la demande. "Quand le variant anglais est arrivé, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de savoir s'il était plus dangereux ou plus virulent, se souvient Lise Grewis, que ça soit pour la population française ou pour nos familles. Le gouvernement a demandé un test spécifique le 24 janvier. Le 27, le nôtre est sorti."

ID-Solutions travaille aujourd'hui sur le variant indien. "On sortira un test d'ici trois semaines, espère la directrice générale de l'entreprise. En espérant que ça soit le dernier." Avec ces nouveaux outils, le développement de la société a bondi. "C'est vrai qu'en France, c'est compliqué d'avoir des financements pour faire de la recherche, opine Lise Grewis. Là, ça va nous permettre d'en faire avec nos propres fonds."

Les tests développés par ID-Solutions ont été validés par les autorités sanitaires. Aujourd'hui, une centaine de laboratoires, principalement du Sud de la France, utilisent ces kits.

