La nouvelle éco : As du Numérique, le premier réseau d'entraide numérique est né en haute-Vienne

Et si tous ceux qui sont experts dans le maniement des outils numériques aidaient ceux qui ne le sont pas et qui rament comme on dit. C'est l'idée qu'ont eue des Haut-Viennois qui viennent de créer la plateforme As du Numérique.

C'est un réseau social d'entraide entre ceux qui savent et ceux qui ne savent qu'ont créé des Haut-Viennois avec As du Numérique. L'entreprise est basée à Saint-Paul. "D'un côté il y a une communauté de gens qui sont formés au numérique, qui sont plutôt à l'aise explique Sylvain Buthaud, son président co-fondateur. Et on s'est aperçu notamment avec la crise sanitaire et le confinement qu'il y avait une bonne partie de la population, et pas forcément des gens âgés, qui était de l'autre côté. Ce qu'on appelle la fracture numérique."

On peut tous être des as

Alors l'idée finalement simple a germé de créer une solution pour mettre les uns en relation avec les autres. As du Numérique permet à quelqu'un qui a un problème quelconque, une simple difficulté à imprimer un document, une problème de connexion etc. à trouver une aide à distance auprès d'un spécialiste. Et en l'espèce cela peut-être n'importe qui. As du Numérique repose sur un nouveau modèle de base de données que développe As du Numérique qui "permet à la fois à la personne qui a besoin d'aide de catégoriser son problème (...) et d'un autre côté on va catégoriser les compétences des as".

Du dépannage et du conseil

Cette solution va prendre la forme d'une appli pour smartphone "On veut se positionner en tant que Blablacar de l'entraide numérique. souligne Sylvain Buthaud. On veut permettre à un maximum de personnes d'aider". Mais également de conseiller. L'appli permettra notamment d'avoir des infos auprès des as avant d'acheter un nouvel ordinateur par exemple ou de télécharger un logiciel. Le prototype de l'appli est terminé et est en phase de test. La version commerciale devrait être opérationnelle en septembre. Parallèlement les fondateurs d'As du Numérique ont lancé une levée de fonds sur la plateforme We Do Good avec un retour sur investissement en royalties pour tous les souscripteurs.