La Nouvelle éco: en Côte-d'Or, une société met au point une seringue sans aiguille

Si les piqures vous ont toujours fait peur, voici une entreprise de Côte-d'Or qui va vous plaire. Crossject est une société de matériel médical basée à Dijon, et elle est en train de mettre au point un système d'injection sans aiguilles.

"Ce n'est pas nous qui avons inventé ce nouveau type d'injection" précise le PDG Patrick Alexandre "mais nous allons fabriquer cet appareil à grande échelle. On remplace l'aiguille par un système d'air comprimé. Sous le coup d'une forte pression, on peut traverser la peau. C'est un injecteur qui sera très simple d'emploi et réservé aux personnes qui ont besoin d'un traitement d'urgence. Eux-mêmes ou un proche pourront effectuer l'injection sans aucune compétence médicale. Cela peut permettre d'agir en cas de crise aigue et de sauver des vies."

L'Etat a été séduit par ce projet et verse a la société un million et demi d'euros de subvention dans le cadre du plan de relance. Cela permet à Crossject d'investir 7 millions et demi d'euros au total dans cet injecteur baptisé "Zénéo."

Relocalisation et embauches à la clé

Crossject compte 95 salariés en Bourgogne Franche-Comté. 73 au siège à Dijon et 22 à Arc-lès-Gray en Haute-Saône. "Notre outil de production est aujourd'hui dimensionné pour fabriquer 500.000 injecteurs par an, l'objectif est de monter la capacité annuelle jusqu'à 6 millions d'unités dans les locaux actuels" précise la société dans un communiqué. "La première étape a été franchie avec le passage en 3x8 de certains ateliers d'Arc-lès-Gray."

"Cette année, nous allons embaucher une dizaine de personnes sur notre site de Dijon pour produire les 150.000 premiers appareils. Ils vont servir de tests pour plusieurs indications thérapeutiques" précise Patrick Alexandre. "Cette phase va durer jusqu'à la fin de l'année, ensuite, une fois que tout sera validé, on pourra l'année prochaine débuter notre production à grande échelle. Les Etats-Unis sont notamment très intéressés par notre Zénéo."

Autre bonne nouvelle pour l'économie locale, Crossject a choisi de délaisser un fournisseur allemand pour travailler avec Adhex, un spécialiste de l'adhésif basé à Chenôve. Cette entreprise est justement en train de construire de nouveaux bâtiments et se tourne aussi vers le marché médical.