La Nouvelle éco : focus sur "les herbes folles", seul café herboristerie de La Rochelle

Le café herboristerie culturel "Les herbes folles" a ouvert un peu avant noël dernier au 4 rue des 3 fuseaux à La Rochelle. Le seul de la ville, et quasiment du département. A l'intérieur près de 500 références d'herbes et d'huiles différentes aux vertus multiples.

Ouvrir un café culturel, herboristerie en pleine crise sanitaire, il faut une bonne dose d'optimisme. Mais Magali Lugan, Fabienne et Bruno associés dans cette affaire, sont plus que convaincus que cela répond à une demande de plus en plus forte aujourd'hui. Si le bio attire de plus en plus, le pouvoir des plantes séduit aussi fortement.

Les plantes améliorent les fonctions de l'organisme - Magali Lugan de l'herboristerie -

Pour Magali Lugan : _"_Pas question de remplacer votre médecin, et le pharmacien. Je ne vais pas vous conseiller une plante pour soigner une maladie, ce que vous trouverez à l'herboristerie ne remplacera jamais le diagnostic d'un docteur, mais clairement les plantes améliorent les fonctions de l'organisme. En terme de confort, de bien être, quand on a les petits maux du quotidien. On a des plantes aux vertus apaisantes, relaxantes, stimulantes, détox ..."

Les "Herbes folles" à La Rochelle, au 4 rue des 3 fuseaux à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Mais pour cette herboristerie, l'idée c'est aussi de transmettre un peu de connaissance. _"_Il y a un vrai patrimoine immatériel qui est en train de disparaître, sur le bienfait et les vertus des plantes, celui de nos grand-mère mais pas seulement. En magasin, on est en train de travailler une signalétique très précise pour indiquer aux clients les vertus des plantes. On a travaillé cela avec un laboratoire pharmaceutique pour faire très attention à ce que l'on dit, et avoir un aspect pédagogique."

Prochainement, des ateliers et des conférences seront organisés au café culturel

Dès que la situation sanitaire le permettra, la partie café pourra ouvrir, avec prochainement, des ateliers et des conférences organisés aux "herbes folles". Pour Magali Lugan : " On proposera par exemple, un atelier avec un pharmacien aromathérapeute à l'hôpital pour une initiation à l'aromathérapie, aux huiles essentielles, mais il y aura aussi une artiste qui viendra animer des ateliers d'aquarelle à base de colorations végétales. Transmettre ... et sensibiliser à un rapport à la nature en fait."