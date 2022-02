La nouvelle éco : Kalya Pro, une application montpelliéraine sur les médecines alternatives

Les médecines alternatives sont-elles efficaces sur tel ou tel mal? C'est pour répondre à cette question que Kalya, une entreprise de Montpellier, a lancé l'application Kalya Pro. Une application qui permet aux professionnels de santé d'orienter leurs patients. Interview avec Jean-Marc Durand, le cofondateur de l'entreprise.

Vous avez déjà réalisé un gros travail d'analyse d'études scientifiques sur les médecines alternatives. Aujourd'hui, vous lancez un assistant digital pour les professionnels de santé. À quoi ressemble-t-il?

Cet assistant permet de connaître, en quelques clics, les pratiques non médicamenteuses les plus efficaces pour un problème de santé en particulier. L'application fonctionne en France depuis le mois de décembre, et on la lance en ce moment aux Etats-Unis.

Par exemple, si je rentre dans votre application "migraine", qu'est-ce qu'il se passe?

Eh bien, je vais pouvoir, d'abord, affiner le profil de mon patient, en indiquant par exemple s'il prend déjà un traitement. Ensuite, j'aurai la liste des interventions non médicamenteuses qui sont les plus prouvées. J'aurai aussi des recommandations d'hygiène de vie, issues des dernières recommandations mondiales, en termes de nutrition, d'activité physique, de gestion du stress, de sommeil, etc...

Qui peut utiliser votre application?

Aujourd'hui, ce sont surtout des médecins, des pharmaciens et des naturopathes.

Les médecines alternatives ont mauvaise presse. Comment peut-on être certain de la fiabilité de vos conseils?

Nous avons créé une intelligence artificielle qui est capable de détecter toutes les publications scientifiques relatives aux approches non médicamenteuses et tous les résultats d'essais cliniques. On va les intégrer dans un système pour calculer un niveau de preuve et un niveau d'efficacité puisque la problématique, aujourd'hui, sur les médecines complémentaires, c'est de connaître justement le niveau de preuves d'une pratique pour un problème de santé, en particulier.

Est-ce que vous pouvez savoir quelle médecine alternative est la plus efficace?

C'est une très bonne question! Je ne dirais pas qu'une médecine complémentaire est efficace ou pas efficace, parce que tout dépend de l'objectif qu'on lui donne : de ce qu'on traite. Par exemple, le régime méditerranéen est efficace pour réduire l'hypertension. En revanche, je ne crois pas que ça le soit pour la migraine!