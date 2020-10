La nouvelle éco : l'entreprise amiénoise Sigo mobilisée pour Octobre Rose

Une trentaine de commerces d'Amiens proposent actuellement les tablettes Olala, des tablettes au chocolat vendues à l'occasion d'Octobre Rose. Fabriquées par les Chocolats de Nicolas, Sigo, "entreprise d'innovation sociale pour la santé" comme la présente l'un de ses fondateurs, Jean-Christophe Froment, y associe un guide sur les bons gestes de l'autopalpation et les signes qui doivent alerter.

Un euro pour la Ligue contre le Cancer

Une tablette coûte huit euros. 4 vont aux matières premières, 2 pour les charges, 1 pour la logistique et 1 euro pour la Ligue contre le cancer. Les sommes récoltées serviront à la recherche et aux soins de support pour les femmes atteintes du cancer du sein (soutien psychologique et soins esthétiques par exemple).

Comités d'entreprises

Sigo est à la recherche de nouveaux commerces pour déposer ses tablettes de chocolat et aussi de comités d'entreprise qui souhaiteraient en offrir aux salariés. Les coordonnées se trouvent sur le site chocolat-olala.fr

Des wagons pour faire voyager virtuellement les malades d'Alzheimer

Sigo est installée depuis 2018 près du CHU d'Amiens au sein de la pépinière Biolab. Elle fabrique notamment des répliques de wagon de trains pour faire voyager virtuellement les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cette thérapie aide notamment à apaiser les patients explique Jean-Christophe Froment.