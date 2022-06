La nouvelle éco - La biothech Inventiva de Daix décroche 50 millions d'euros pour booster ses recherches

C'est le genre de nouvelle qui n'arrive pas tous les jours et qui a de quoi booster le moral quand on dirige une entreprise. La Banque Européenne d'Investissement accorde 50 millions d'euros à l'entreprise Inventiva de Daix près de Dijon, spécialisée dans la recherche en biopharmacie. Cette jolie somme est destinée à l'un de ses programmes en particulier, le lanifibranor, pour soigner la maladie du foie gras er pour laquelle il n'existe, à l'heure actuelle, aucun traitement. Entretien avec le cofondateur d'Inventiva, Frédéric Cren.

Frédéric Cren, co fondateur de l'entreprise Biotech Inventiva à Daix

Ce coup de pouce de 50 millions d'euros accordé par la Banque européenne d'investissement, c'est une très bonne nouvelle pour Inventiva ?

C'est une excellente nouvelle pour nous, pour nos développements et pour nos programmes. Et une fierté aussi, en tant que fondateur. On va fêter nos dix ans au mois d'août. Donc, ça tombe aussi très bien. Cette subvention est accordée pour le développement d'un traitement en particulier. C'est le lanifibranor qui va servir à soigner la maladie du foie gras qu'on connaît aussi sous le nom de maladie du soda.

Ça veut dire que vos recherches sont en bonne voie ?

Oui. On a développé, depuis dix ans, ce qu'on appelle nous "notre pipeline", notre portefeuille de produits. Notre molécule la plus avancée, qui s'appelle "lanifibranor" est en phase trois. C'est la dernière étude clinique avant la commercialisation. On a également mis en place une collaboration avec un grand laboratoire qui s'appelle LabVI. Et là, on a un produit dans le psoriasis qui avance également très très bien.

Vous visez une possible commercialisation du lanifibranor dans quel délai ?

L'étude de phase trois d'enregistrement va se terminer dans quelques années. Ensuite, ce sera le dépôt du dossier et l'obtention du prix de vente. La ligne d'arrivée se rapproche à grands pas.

Un an, deux ans ?

C'est plus long, quelques années. L'étude de phase trois, c'est énorme. C'est environ 1.000 patients qui doivent être traités pendant 18 mois dans 24 pays, dans environ 400 hôpitaux. Puis après, ce sont des rapports sur les résultats, des études. Il faut déposer un dossier, et ce n'est pas un classeur, c'est plusieurs camions de documents. Heureusement, c'est sous forme électronique, mais qu'il faut analyser et déposer auprès des agences.

Inventiva emploie combien de personnes aujourd'hui à Daix ?

Nous avons repris l'ancien centre de recherches des Laboratoires Fournier et on est environ une centaine de personnes, essentiellement à Daix. Et, depuis le début de l'année, on a ouvert une filiale aux Etats-Unis avec une petite équipe d'une dizaine de personnes.

Inventiva est cotée en Bourse ?

Tout à fait ! Depuis 2010 en Europe, à Paris, sur Euronext et depuis deux ans environ au Nasdaq, donc on a rejoint le petit club fermé de sociétés biotechs et techs françaises qui ont réussi à traverser l'Atlantique.

Et on peut dire que sur Dijon, c'est un secteur qui est quand même assez dynamique ?

Tout à fait. Il y a un savoir faire et de belles entreprises, Inventiva bien sûr, mais il y en a d'autres et on forme un groupe solidaire et assez dynamique.

Le premier trimestre a été un peu compliqué au niveau de votre trésorerie avec 15 millions d'euros de moins par rapport à la fin de l'année 2021. C'est dû à la recherche ?

Oui, dans un certain sens, quand on voit baisser la trésorerie, c'est un bon signal, cela veut dire qu'on dépense de l'argent pour notre recherche. Actuellement, on ne développe pas de chiffre d'affaires et c'est tout à fait normal pour une biotech de lever de l'argent, donc de remplir la caisse, par exemple avec l'accord de la B.E.I. et de l'autre côté, de dépenser de l'argent pour faire avancer nos programmes.

De gros espoirs pour les retombées du lanifibranor

La maladie du foie gras ou la maladie du soda est une maladie très prévalente. Il y a énormément de patients et aucun traitement actuellement sur le marché, donc un potentiel énorme. "On pense que si le produit atteint ses objectifs dans l'étude en cours, on trouvera un partenaire qui pourra le commercialiser. Et là, ça va changer complètement le profil financier de la société car on générera un chiffre d'affaires conséquent." explique Frédéric Cren.

La maladie du foie gras est une maladie très grave, qui conduit à une cirrhose. Ce sont donc uniquement les médecins et les hépatologues qui vont pouvoir prescrire ce médicament. Il y a un potentiel très fort, car on estime qu'il y a environ 7 à 10 % de la population aux Etats-Unis qui sont "à risque" de développer cette pathologie et sans doute la même proportion en Europe.