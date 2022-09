La nouvelle éco : la plateforme DOMY propose de trouver le bon psy pour une thérapie adaptée

DOMY se veut "la première plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans". Elle a été lancée en avril 2022 à Toulouse. Rencontre avec sa fondatrice Mariane Cam.

Votre plateforme DOMY, propose d'accompagner gratuitement les familles et les jeunes adultes dans le choix d'un bon psychologue et également de la bonne thérapie. Une thérapie adaptée. Comment est née cette plateforme? Vous êtes parti d'un constat d'échec, peut être dans la recherche de ce qu'est un bon psy ?

Exactement. En fait, je suis pédo-psychologue spécialiste du développement de l'enfant et l'adolescent pour être exact. Je travaillais en pédopsychiatrie à l'hôpital. Je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable problématique à l'heure actuelle parce que les familles et les jeunes adultes ne savaient pas vers qui se tourner. Moi même, je devais appeler 10 psychologues dans la ville ou je travaillais pour trouver le thérapeute adapté aux besoins de la famille.

Vous vous occupez aussi bien des burn out que des parents en difficulté, vous traitez aussi l'anxiété, la solitude... les raisons de voir un psy sont nombreuses. Est-ce que la demande est croissante? Est ce qu'il y a un effet après COVID, une sinistrose ambiante?

Et il faut savoir que Santé Public France a indiqué une augmentation de 70 % des passages aux urgences pour actes suicidaires ou idées suicidaires chez les adolescents. Donc, effectivement, on voit que la santé mentale des jeunes se détériore et de plus en plus du coup depuis le début.

Mais l'annonce du gouvernement comme quoi huit séances gratuites par an étaient prises en charge ça fait venir plus de monde sur votre plateforme selon vous ?

Oui, bien sûr. On va avoir un intérêt qui va croître avec ce besoin de conception psychologique. Et avec aussi le fait que cela démocratise la psychologie et ça permet de rendre le soin accessible à tous. Donc oui, bien sûr, on a, on a de plus en plus de consultations du fait de ce dispositif.

Avec combien de psychologues travaillez vous à Toulouse?

A Toulouse, nous travaillons avec une vingtaine de psychologues, à Toulouse et en Haute-Garonne. Nous avons des psychologues qui sont spécialisés dans l'accompagnement à la parentalité, mais aussi dans l'accompagnement, dans les troubles liés au développement, notamment les troubles de l'attention etc.... Nous avons des psychologues qui vont être spécialisés dans le burn out, dans la dépression, c'est assez divers, sachant que on sélectionne des professionnels pour pouvoir proposer du coup un panel de spécialités assez large.

Votre plateforme est gratuite. Comment vous rémunérez-vous ?

Nous nous rémunérons sur un abonnement, les psychologues référencés sur notre plateforme, paient un abonnement mensuel.