La nouvelle éco : la société FHV s'assure de la bonne qualité de l'air de votre intérieur

Bonjour David Furlan. Votre spécialité, c'est la qualité de l'air en intérieur. Aérer son logement n'est pas suffisant. Il faut faire bien plus. Et c'est là que vous intervenez?

Oui, effectivement. On part du constat que nous passons 80% de notre temps dans un espace clos et l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et donc, effectivement, notre spécialité chez FHV, est la qualité de l'air intérieur.

Et comment est-ce-qu'on fait pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur?

Tout d'abord, il faut, pour s'assurer d'être équipé d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC ndlr), essentiellement de l'entretien et du diagnostic de ces installations. On vient s'assurer que que vous avez une bonne qualité d'air grâce à l'entretien de ces installations et des bonnes performances de celles-ci.

Vous avez des appareils pour mesurer la qualité de l'air ?

Effectivement, on vient faire des mesures de débit, des mesures de pression, bien s'assurer simplement que les conduits ne sont pas obstrués et qu'on ait les bonnes conditions de fonctionnement de l'appareil. Une VMC bien entretenue ne doit pas faire de bruit.

Les Français ont pris de mauvaises habitudes avec leur VMC ?

La VMC, c'est quelque chose qui est caché. Donc, c'est vrai que tout le monde n'a pas conscience d'avoir une VMC dans son logement. Mais il y a une certaine prise de conscience sur la qualité de l'air. La pandémie que nous vivons actuellement est venue un petit peu mettre le poing dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas trop pris en compte. Et de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il faut faire attention à leur qualité d'air, à entretenir leur VMC. Et ça a un double intérêt, un intérêt majeur pour pour la santé d'une part, pour l'air qu'on respire, mais aussi au niveau de l'impact que ça peut avoir sur le coût énergétique parce qu'une mauvaise ventilation viendra nous obliger à plus chauffer notre logement et donc à augmenter notre consommation énergétique.

Vous êtes installé à Montauban depuis peu et là, vous vous recrutez, c'est ça?

On est une équipe. Il y a deux techniciens dans mon équipe et effectivement, je cherche à avoir des techniciens supplémentaires par rapport à mon activité à venir.