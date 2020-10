La nouvelle éco : Labocéa aide les laboratoires privés, débordés face à la crise sanitaire

La crise sanitaire oblige de nombreux secteurs d'activité à se transformer, à se réinventer. C'est le cas des laboratoires qui réalisent les test de dépistage au Covid-19 : beaucoup d'entre eux sont désormais débordés. Pour faire face à ce pic d'activité, le ministère de la Santé a autorisé des laboratoires publics à les aider dans l'analyse des échantillons des tests PCR. Labocea en Bretagne, dont l'un des sites est basé à Fougères, a reçu une dérogation car ce n'est pas son corps de métier. Ce laboratoire analyse normalement des échantillons prélevés sur des animaux par exemple. Avec la crise sanitaire, Labocéa s'est mis à prêter main forte aux laboratoires privés.

80 000 tests analysés entre mi-juillet et fin septembre

Tout est allé très vite pour Labocea. Le laboratoire a pu transformer son activité à partir du mois d'avril. "_On avait tout le matériel, c'est exactement les mêmes méthodes en santé humaine et en santé animale, on avait les gens compétents pour le faire_. Tant que le volume est resté faible on a vraiment pu s'adapter facilement", détaille Eric Le Dréan est chef d'établissement des sites d'ille et Vilaine pour Labocéa. "Au mois d’août, on est parti sur des volumes très élevés : plus de 1000 échantillons par jour donc il a fallu mettre en place une organisation spécifique avec un recrutement de six agents, dédiés à cette activité", souligne-t-il.

L'embauche dans ce secteur en plein essor depuis la crise sanitaire n'est pas simple. Les salariés qui ont ces compétences se font rares, selon Eric Laporte, directeur général de Labocea. "Cela a été compliqué ces dernières semaines car les laboratoires de biologie médicale eux-mêmes ont embauché des personnes. Donc cette génération qui est sorti du banc des écoles et des universités aura trouvé, pour ceux qui disposent de cette spécialité plutôt biologie moléculaire, laboratoire d'analyses, ont trouvé du travail de par ces circonstances-là", explique-t-il.

Entre mai et juin, Labocea a analysé 4000 tests au total sur l'ensemble de ses sites de Bretagne, à Fougères, Quimper et Ploufragan. La cadence s'est accélérée à partir de mi-juillet. 80 000 analyses ont été réalisées jusqu'à fin septembre. Labocea est désormais essentiel auprès des laboratoires privés, selon Eric Le Dréan, chef d'établissement des sites d'Ille-et-Vilaine. "_Labocea traite un tiers des analyses des prélèvements faits en Ille-et-Vilaine_, un autre tiers est fait par les laboratoires privés et le dernier tiers est fait par la partie hôpital public", énumère-t-il.

Cette nouvelle activité de Labocéa a une durée d'existence limitée, car elle est liée à la crise sanitaire : elle est donc vouée à disparaître.++