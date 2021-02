La nouvelle éco : le Département de l'Isère se bat pour faire venir de jeunes médecins

10 millions de français accèdent plus difficilement aux soins que la moyenne des habitants selon une étude de l'AMRF sur la désertification médicale. Pour en parler, le président du Département de l'Isère Jean-Pierre Barbier, était l'invité de la Nouvelle éco sur France Bleu Isère ce jeudi matin.

Les campagnes sont les premières victimes de la désertification médicale selon une étude commandée par l'Association des maires ruraux de France (AMRF) qui révèle que 10 millions d’habitants vivent dans un territoire où l’accès aux soins est de qualité inférieure à celle de la moyenne des territoires français. Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, était l'invité de "La nouvelle éco" ce jeudi matin à 7h15 sur France Bleu Isère.

L'Isère n'est pas épargnée par le manque de médecins dans certaines zones et le Département travaille sur cette question depuis déjà plusieurs années. En 2017, un plan "Isère médecins" est lancé avec l'objectif de faire venir 60 médecins généralistes. Quatre ans plus tard, où en est-on ?

Nous avons réussi à en installer plus de 80, environ 50 médecins généralistes et 27 internes en médecine qui font des remplacements. L'objectif est donc largement rempli mais il est insuffisant parce que l'Isère a perdu énormément de médecins, comme dans les autres départements. Nous avons 50 internes qui vont s'installer dans les années à venir.

Où sont installés les médecins qui sont venus en Isère ?

Ils sont installés un peu partout, dans les zones qui sont en tension. Il y a encore des déserts médicaux en Isère mais nous sommes en lien avec l'ARS et les territoires car le dispositif a été conforté par trois choses. La première est d'avoir offert une bourse aux internes pour qu'ils s'installent 570 jours en Isère, ensuite nous avons investi 100.000 euros par maison médicale, nous avons assoupli les critères d'installation et puis nous aidons aussi les médecins à l'installation par une aide de 10.000 euros donc c'est la complémentarité de ces aides qui fait que le dispositif fonctionne, en plus de notre travail avec les territoires et collectivités pour faire en sorte qu'il y ait un vrai réseau autour de ces professionnels de santé.

L'enjeu est de faire venir de jeunes médecins : comment faire pour les attirer et surtout pour les garder sur notre territoire ?

Nous faisons du service après-vente, nous faisons faire des visites à nos boursiers avec les élus locaux qui vantent les mérites de nos territoires ruraux ou péri-urbains. Nous vantons le fait que nous avons des établissements scolaires, des lieux culturels, des équipements sportifs... Comme n'importe quel habitant, un médecin veut savoir à quels services lui et sa famille auront accès. Nous faisons cela pour rendre attractif notre territoire et cela fonctionne.

Cette politique incitative coûte de l'argent, combien le Département de l'Isère met sur la table ?

Nous mettons près de 4 millions d'euros, nous avons doublé notre budget santé. Nous faisons partie des dix départements français à avoir conservé ce budget. Cela nous permet de faire de la vaccination, de l'accompagnement santé et de financer ce dispositif "Isère médecins" qui est volontariste et qui va se poursuivre bien évidemment.

