La nouvelle éco : le spécialiste de l'éclairage Novalamp de Panazol lance un purificateur d'air à LED

Nova-Pur est destiné notamment aux restaurants, cantines et écoles, aux établissements de santé etc.

De l'éclairage professionnel à la purification de l'air il n'y a qu'un pas désormais. Et c'est la lampe LED qui permet de le faire. C'est ce chemin qu'a pris l'entreprise Novalamp basée à Panazol, pour proposer depuis peu sur le marché Nova-Pur, son purificateur d'air. Les fabricants de LED avec la crise du covid se sont tournés vers les caractéristiques des LED surtout de type UVA, celle utilisée par Nova-pur explique Lionel Villefranque le gérant de Novalamp. "C'est un de nos fournisseurs qui nous a proposé ce type de produit pour sa distribution sur le marché français".

Plus durable

"La LED UVA est un virucide et un bactéricide reconnu, précise Lionel Villefranque. Grace à cette technologie Nova-Pur peut éliminer 99,94 % des virus, bactéries, champignons, levures d'une pièce. "Le produit traite à peu près 45 m2 par heure ". La lampe UVA a surtout l'avantage d'être plus efficace que l'autre technologie LED de purification d'air, l'UVC, la plus fréquemment utilisée, et aussi d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. "La LED UVA dure 35 000 heures en moyenne là où la lampe UVC a une durée moyenne de 12 000 heures".

Même la fumée de cigarette

Ce qui permet à Lionel Villefranque d'envisager un beau succès de Nova-Pur sur ce marché pourtant déjà très concurrentiel. Son produit a aussi l'avantage d'être connecté. Avec une application pour smartphone ou ordinateur on peut notamment connaître la qualité de l'air de la pièce, son taux d'humidité, son taux de CO2, de substances inflammables. Et un succès qui ira au delà de la crise du covid assure le gérant. "On traite 99,94 % des virus, donc le virus du covid 19 mais également le virus de la grippe et tous les virus qui se baladent dans l'air". Et il traite aussi les composants organiques volatiles, la fumée de cigarettes,etc. Le virus du covid n'est donc que le premier sur sa route qui est longue.